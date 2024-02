L'arbre caigut a Port Aventura, investigat com a accident

Els Mossos d’Esquadra investiguen, de moment, com un accident la caiguda d’un arbre diumenge sobre una atracció de Port Aventura, un incident que va deixar 14 persones ferides, dos de les quals crítiques. Fonts de la policia catalana indiquen que la caiguda de l’arbre hauria estat conseqüència del fort vent.

Els serveis d’emergències i el mateix parc van informar diumenge que algunes branques de l’arbre caigut van anar a parar sobre els ocupants d’una de les vagonetes, que no va arribar a descarrilar. En el moment del succés, Protecció Civil tenia activada l’alerta del pla Ventcat per ratxes que van superar els 100 quilòmetres per hora al sud de Catalunya.El parc d’atraccions havia indicat que l’atracció en la qual es va produir l’accident havia passat la inspecció interna de seguretat abans de l’obertura al públic. Els dos ferits greus continuen hospitalitzats, mentre que la resta de víctimes han rebut ja l’alta. Fonts de Protecció Civil van detallar que Port Aventura té un pla d’autoprotecció homologat del 2019 però caducat des de setembre. El parc va presentar al desembre la documentació per actualitzar-lo, i el tràmit administratiu està ara en fase de revisió.