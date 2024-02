Marlaska descarta dimitir per la mort de dos guàrdies civils a Barbate

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar ahir que no es planteja dimitir, com exigeixen diverses associacions de guàrdies civils, després de l’assassinat divendres de dos agents a Barbate al ser atropellada la seua patrullera per una narcollanxa. Va assegurar que aquests crims “no quedaran impunes” i va afirmar que el seu ministeri “continuarà invertint en tot el que calgui”. Les declaracions de Marlaska arriben després que diverses associacions de guàrdies civils, entre les quals l’AUGC, l’AEGC i Jucil, així com el PP i Podem, n’hagin demanat la dimissió. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el Govern central d’haver “desatès” les necessitats de la lluita contra el narcotràfic a Gibraltar i Cadis, i va afirmar que “si Marlaska no dimiteix, el responsable és el president”. També Podem va afirmar que Marlaska no hauria de seguir en el càrrec, mentre Sumar va eludir parlar sobre el futur del ministre. D’altra banda, la Puerta del Sol de Madrid va acollir un minut de silenci per recordar els agents de la Guàrdia Civil morts, on diverses persones van cridar “Marlaska dimissió” i “visques” a la Guàrdia Civil. Dos dels vuit arrestats per la mort dels agents a Barbate van quedar ahir en llibertat provisional amb càrrecs després de declarar davant del jutge.