Els Estats Units avisen de la "greu amenaça" de la tecnologia antisatèl·lits russa

La Casa Blanca va confirmar aquest dimecres que la "greu amenaça" a què s’enfronten els Estats Units és el desenvolupament per part de Rússia d’una tecnologia antisatèl·lits". John Kirby, un dels portaveus de la Casa Blanca, va oferir aquest dijous més detalls sobre la "greu amenaça" que enfronta els Estats Units i a què va al·ludir dimecres en un enigmàtic comunicat el president del comitè d’Intel·ligència de la Cambra de Representants dels EUA, el republicà Mike Turner. "Puc confirmar que es tracta d’una tecnologia antisatèl·lits que Rússia està desenvolupant", va dir Kirby, que va rebutjar aclarir si es tracta d’un tipus d’armament que inclou capacitat nuclear, una cosa que havien reportat prèviament mitjans nord-americans.

Kirby va considerar que el desenvolupament d’aquest tipus d’armament és "preocupant", però "no existeix una amenaça immediata per a la seguretat de ningú". "No estem parlant d’una arma que pugui ser utilitzada per atacar éssers humans o per causar una destrucció física aquí a la Terra. Dit això, hem estat seguint de prop aquesta activitat russa i continuem prenent això de manera molt seriosa", va asseverar el portaveu.

Kirby va indicar que aquest tipus d’armament "no és actiu" actualment ni s’ha desplegat a l’espai. Tanmateix, va assenyalar que Rússia ha estat treballant en el desenvolupament d’aquest tipus d’armament durant "molts mesos, i fins i tot pot ser que alguns anys", encara que no va ser fins fa unes setmanes que la comunitat d’intel·ligència dels EUA va poder concloure amb més confiança que Moscou continua perseguint aquest objectiu. Segons Kirby, el president Joe Biden ha seguit de prop tota aquesta amenaça i ha ordenat que s’informi tant els aliats dels Estats Units al món com que hi hagi contacte amb Rússia per abordar aquest problema, tot i que encara no ha pogut establir-se una via directa de comunicació amb el Kremlin.

Així mateix, Biden ha demanat a l’assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el seu principal assessor en afers exteriors, que es reuneixi aquesta tarda amb líders demòcrates i republicans al Congrés per parlar amb ells sobre l’última informació d’intel·ligència sobre això. A més, la Casa Blanca informarà al Senat quan tornin a celebrar-se sessions el 25 de febrer, va indicar Kirby.