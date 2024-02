Demanen més mitjans per a la Guàrdia Civil pel cas Barbate

Centenars de policies i guàrdies civils es van concentrar ahir davant de les delegacions del Govern central de tot Espanya per reclamar més i millors mitjans i perquè se’ls reconegui com a professió de risc. Tot això el dia en què es complia una setmana de l’assassinat de dos guàrdies civils a Barbate envestits per una narcollanxa.

A Lleida, unes quaranta persones van guardar un minut de silenci davant de la subdelegació del Govern central pels agents policials morts.