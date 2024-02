Illa defensa el retrobament a Catalunya davant de la picabaralla

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va fer ahir seues les paraules del primer ministre en funcions de Portugal, António Costa, apostant pel “retrobament” entre Catalunya i Espanya, i no la “crispació”. “No és moment de posar sal a les ferides, sinó de curar-les”, va advertir durant l’acte d’entrega del Premi als Valors Europeus 2024 a Costa.

Illa va aprofitar el seu discurs per recordar l’opositor rus Aleksei Navalni, mort a la presó divendres en circumstàncies que s’investiguen. “Hi ha llocs on no hi ha llibertat, i no són tan lluny”, va remarcar.El PSC va reconèixer els “valors europeus” al primer ministre de Portugal, ara en funcions després que dimitís i convoqués eleccions el mes de novembre passat al fer-se públic que era investigat per tràfic d’influències, corrupció i prevaricació en projectes energètics. Illa va lloar la figura de Costa amb una trajectòria “tenaç” i “coherent”, va apuntar.El líder socialista català va insistir que existeix un “canvi d’època” i va defensar Europa com un “espai rellevant” a les portes de les eleccions al Parlament Europeu.Emmirallant-se amb Costa, va subratllar el seu “estil i forma” de fer política i va asseverar que aquesta dècada serà “necessari tenir capacitat d’acordar”. “Haurien d’aprendre d’ells els qui reneguen del diàleg a Catalunya i Espanya”, va valorar.Per la seua banda, el viceconseller del Govern Sergi Sabrià va dir que Esquerra Republicana no preveu governar amb el PSC en la pròxima legislatura. “En cap cas no està sobre la taula”, va manifestar Sabrià en una entrevista on reitera la idea de “governar en solitari”. Els republicans es marquen l’objectiu de guanyar les eleccions, aconseguir més escons i repetir la fórmula actual a l’Executiu.D’altra banda, Sabrià va reivindicar que al president del seu partit, Oriol Junqueras, encara li queden “moltes coses per fer”, tant des del front d’ERC com “en algun moment” des de les institucions “si ell ho decideix”.Sobre les negociacions entre PP i Junts, el viceconseller va recordar que les dretes espanyola i catalana ja havien pactat en el passat –amb referència a l’etapa dels populars i CDC.

“La facció que defensa Putin vota contra la immersió”

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, va destacar ahir que els qui defensen i voten al Parlament Europeu els interessos del president rus, Vladímir Putin, conformen una facció “aliada dels espanyolistes en la seua croada contra la llengua catalana”. “Segur que els qui tan preocupats estan per les ingerències russes a la UE ja han començat a investigar-ho a fons”, va ironitzar en un missatge a X. Ho va dir en al·lusió a una notícia publicada que destaca que l’eurodiputada Jana Toom (del grup Renew Europe) va votar a favor de la resolució contra les ingerències russes a la UE i, d’altra banda, ha presidit la missió d’eurodiputats sobre la immersió lingüística a Catalunya. Per això, va instar a analitzar les votacions de tots els diputats i comparar: “A veure on s’ha situat aquesta aliança del PP, Cs i Vox a l’hora de votar”, va ironitzar.