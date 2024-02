El PSOE demana ampliar el termini de la llei d'Amnistia per seguir negociant amb Junts

El PSOE va demanar dissabte una ampliació del termini per a la presentació del dictamen que la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats ha d’emetre sobre la llei d’Amnistia.

Per mitjà d’un escrit a la mesa del Congrés dels Diputats, la portaveu adjunta del Grup Socialista, la lleidatana Montse Mínguez, ha demanat una pròrroga al termini inicial de 15 dies, que finalitza el dimecres 21 de febrer.El Grup Parlamentari Socialista “sol·licita l’ampliació del termini per a l’emissió del dictamen de la proposició de Llei Orgànica d’Amnistia per a la normalització institucional, política i social de Catalunya”, precisa l’escrit.La llei d’Amnistia va ser rebutjada pel ple del Congrés el passat 30 de gener, moment en què la mesa va decidir la seua devolució a la comissió de Justícia perquè debatés i votés un nou dictamen que satisfaci Junts perquè la llei tiri endavant.El PP va criticar que els socialistes, per “debilitat”, demanin una ampliació del termini de presentació d’un nou dictamen sobre la llei d’amnistia “per continuar digerint” les exigències dels seus socis independentistes.Així van reaccionar fonts del Grup Parlamentari Popular després de conèixer que el PSOE ha demanat una ampliació del termini per a la presentació del dictamen que la comissió de Justícia ha d’emetre. Segons el PP, el PSOE es prepara per “sotmetre els espanyols a noves cessions” als independentistes per assegurar-se el suport de Junts a la proposició de Llei Orgànica d’Amnistia per a la normalització institucional, política i social de Catalunya.Segons la seua opinió, després del vot negatiu de Junts hi havia dos opcions: “Que els nacionalistes cedissin o que el president del Govern central, Pedro Sánchez, s’ho empassés i sembla evident que l’ajornament que sol·liciten és per avançar en el segon”.Així mateix, per als populars, la presidència de Sánchez “es basa a dir sí”, per la qual cosa “ningú no quedarà fora de la generositat interessada d’un president feble”.D’altra banda, el comissari de Justícia, Didier Reynders, rebrà avui dilluns –per segona vegada en un mes– el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el vicesecretari d’Acció Institucional del PP, Esteban González Pons, en el marc de la inusual mediació assumida per Brussel·les per provar de desbloquejar la renovació del CGPJ.

Aragonès espera “llum verda” aquests dies i insta el PP a unir-s’hi

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir ahir que espera “llum verda” per a la llei d’amnistia aquesta setmana i va instar el PP a afegir-se a l’acord si vol “solucions” per a Catalunya.Aragonès va recalcar que la normativa és “sòlida i robusta” i va avisar que “cada dia que passa sense amnistia és un dia que continua la repressió”, posant com a exemple el judici als membres de la mesa del Parlament per l’organització de l’1-O Natàlia Garriga, Josep Maria Jové i Josep Lluís Salvadó.D’altra banda, va confiar que hi hagi un acord “ràpid” dels pressupostos i va dir que vol portar-los al Parlament amb un pacte previ tancat amb els partits.Pere Aragonès va rebre ahir el ministre president de Flandes, Jan Jambon, al Palau de la Generalitat on es van conjurar per aconseguir que el català sigui reconegut oficialment a la Unió Europea (UE), així com l’eusquera i el gallec.