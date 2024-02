ERC pressiona Junts per l'amnistia i aquests volen evitar “les presses”

ERC i Junts van tornar a posar de manifest ahir les seues diferències respecte a la llei d’amnistia. Mentre els republicans van reclamar “celeritat” al PSOE i els juntaires per aprovar com més aviat millor el text, els de Carles Puigdemont van defensar que “no és el moment de tenir pressa, sinó de tenir una bona llei”. Tot això després que la portaveu adjunta dels socialistes, la lleidatana Montse Mínguez, demanés el cap de setmana una ampliació del termini perquè la comissió de Justícia del Congrés emeti un nou dictamen sobre la norma. S’espera que la Mesa aprovi avui aquesta petició.

La portaveu d’ERC Raquel Sans va demanar al PSOE i Junts que “no demorin més” la llei i va advertir que “com més temps passi, més riscos corre”. “Han passat tres setmanes i estem on érem”, va lamentar, abans de subratllar que “no hi ha possibilitats màgiques” per millorar el text. “Podem anar fent invents, però si la llei no és aplicable, no servirà per a res”, va insistir.El portaveu de Junts, Josep Rius, va respondre que “no és el moment de tenir pressa, sinó de tenir una bona llei d’amnistia”. També va defensar la pròrroga sol·licitada pel PSOE a la Comissió de Justícia per poder “guanyar temps” i poder “negociar amb discreció i rigor”. Preguntat sobre possibles solucions fora de l’amnistia, com per exemple indults per a aquells afectats pel procés que quedin exclosos de la norma, des de Junts insisteixen que “una amnistia es resol amb la llei d’amnistia”.Mentrestant, la portaveu de l’executiva federal del PSOE, Esther Peña, va assenyalar que la pròrroga sol·licitada pels socialistes per negociar un nou text que pugui ser recolzat per Junts “no significa que no arribarem a un acord ben aviat, que seria el més desitjable”.D’altra banda, el PSOE i Sumar, que tenen majoria a la Mesa del Congrés, votaran a favor avui de la pròrroga perquè la Comissió de Justícia de la Cambra compti amb més temps per dictaminar sobre la proposició de llei d’amnistia. La previsió és que l’òrgan de govern de la Cambra concedeixi una última ampliació de quinze dies, que acabarien el 6 de març.