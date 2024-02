Feijóo acusa Sánchez de portar el PSOE a la “irrellevància” a l'estavellar-se a Galícia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, de portar el PSOE a la “irrellevància política” com s’ha demostrat en aquesta nova cita amb les urnes a Galícia, en la qual, segons va dir, el PSdeG s’ha “estavellat”. “I tot”, va prosseguir, per “salvar” la presidència del Govern de l’Estat i seguir al Palau de la Moncloa.

“Galícia va donar un exemple a tot Espanya. El Govern central volia fer d’aquestes eleccions un problema electoral del PP i ha estat una gran oportunitat política per a Espanya”, va proclamar Feijóo en la reunió amb el guanyador Alfonso Rueda i la junta directiva del PP gallec després de les eleccions autonòmiques de diumenge, en les quals el partit va aconseguir per cinquena vegada consecutiva una folgada majoria absoluta amb 40 escons i més de 700.000 vots (47,36%).Feijóo va recalcar que aquestes eleccions han demostrat que si es concentra el vot en el PP “frenen l’independentisme” i “arraconen el sanchisme”. “Aquesta és la recepta. Concentri vostè el vot en el PP”, va proclamar.Rueda, per la seua part, va considerar que els resultats de diumenge demostren que “Galícia ha frenat en sec Sánchez i als seus socis nacionalistes”.Mentrestant, Sánchez va concloure al costat de la resta de membres de l’Executiva Federal del PSOE que no hi ha hagut prou temps per enfortir el projecte del candidat socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, a qui Ferraz va expressar novament “suport” i “absoluta confiança”.La portaveu del PSOE, Esther Peña, va descartar que les negociacions amb Junts sobre l’amnistia hagin tingut influència en aquestes eleccions per a algun dels dos blocs, ja que el PP manté la majoria absoluta a Galícia mentre que l’esquerra ha pujat un escó gràcies al BNG, i va negar així mateix que aquesta nova victòria dels populars suposi un canvi de cicle en el panorama territorial. Per la seua part, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va recordar que les eleccions gallegues tenien un “component estatal” i que els mals resultats del PSOE han de provocar una “reflexió profunda” sobre la seua estratègia per evitar que “el cicle” del PP es converteixi en un “cicló”. També va celebrar que el BNG no hagi pogut entrar al Govern gallec, perquè els territoris controlats pels qui “odien” Espanya només contribueixen a “debilitar l’Estat”.

El BNG estudiarà si porta a la justícia les acusacions de terrorisme del PP

La candidata del BNG a la Presidència de la Xunta, Ana Pontón, va anunciar ahir que el seu partit estudiarà les acusacions de terrorisme que el PP els ha abocat contra durant la campanya de les eleccions gallegues, considerant fins i tot portar-les davant de la justícia “si fos necessari”.En una entrevista a la Cadena SER, la líder del partit nacionalista gallec va denunciar que el PP “ha jugat la carta de la por” traspassant “les línies roges” del que en política “hauríem d’acceptar”. Segons la seua opinió, és “intolerable” que unes eleccions hagin de suportar desqualificacions tan “greus” o que siguin acusats de terrorisme.A més, la dirigent nacionalista va retreure les “lectures molt variades” en l’àmbit estatal de les eleccions autonòmiques gallegues, a l’indicar que els comicis d’aquest diumenge l’assumpte principal no era una confrontació entre els populars i els socialistes.