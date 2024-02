Suïssa qüestiona la investigació per terrorisme en el cas de Tsunami

L’Oficina Federal de Justícia de Suïssa qüestiona la causa per terrorisme que el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón instrueix a Espanya contra dotze persones, entre les quals Carles Puigdemont i Marta Rovira. Segons va avançar ahir El País, la Justícia suïssa ha denegat a García Castellón la informació que aquest li havia reclamat sobre la secretària general d’ERC per la seua presumpta relació amb aquest cas. El magistrat havia demanat informació sobre la localització de Rovira, així com les dades d’un compte bancari que, segons el jutge, s’hauria fet servir per finançar Tsunami. A més, la Justícia suïssa ha sol·licitat més informació a Espanya “abans de verificar” si la comissió rogatòria “té un caràcter polític”, la qual cosa li impediria de concedir l’assistència sol·licitada “en virtut de la legislació suïssa”.

Ha respost en un escrit a García-Castellón que saben per la premsa que s’està preparant una llei d’amnistia per als afectats pel procés, i reclama més informació sobre això. “Seria convenient que ens expliquessin les possibles conseqüències d’aquesta llei en els procediments iniciats contra els membres de Tsunami Democràtic”, remarca, abans d’afegir que la pertinença de Rovira a aquesta plataforma “no està clara”.Mentrestant, la Mesa del Congrés va aprovar ahir, amb els vots a favor del PSOE i Sumar i el rebuig del PP, la pròrroga sol·licitada pels socialistes perquè la Comissió de Justícia emeti dictamen sobre la proposició de llei d’amnistia, i ha fixat el dia 7 de març com a data límit.Fonts de la Moncloa van subratllar que no faran noves concessions a Junts per tancar un acord sobre l’amnistia, i només contemplen retocs “tècnics” sempre que mantinguin la constitucionalitat del text.D’altra banda, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va insistir que no té constància de contactes entre l’independentisme i Rússia, i va assenyalar que la resolució de l’Eurocambra que demana investigar aquests vincles parla de “supòsits”, però no de certeses.

El Parlament tramita una moció que demana una DUI

La Mesa del Parlament va admetre ahir a tràmit una iniciativa legislativa popular (ILP) que demana que la Cambra declari la independència de Catalunya, malgrat l’informe desfavorable per part d’un lletrat. La iniciativa, presentada per Solidaritat Catalana per la Independència, va tirar endavant gràcies al suport de Junts i la CUP, mentre que el PSC hi va votar en contra i ERC es va abstenir. Els juntaires i cupaires van donar suport a la ILP al·legant que al Parlament “s’ha de poder debatre de tot”, si bé els de Carles Puigdemont van admetre que el text no s’alinea amb l’estratègia actual del partit. Fonts d’ERC apunten que es van abstenir perquè volen escoltar altres propostes, però sense voler alimentar “culs-de-sac”. Mentrestant, el PSC, Vox, Cs i el PP demanaran a la Mesa que reconsideri l’admissió a tràmit de la iniciativa.La ILP ha passat el primer tràmit malgrat que els serveis jurídics del Parlament havien advertit que no se cenyeix a les competències de la Generalitat.