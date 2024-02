L'oposició pressiona Aragonès pels pressupostos i el Hard Rock

Els pressupostos catalans van centrar ahir el debat en la sessió de control al Parlament, en la qual Junts, els comuns i la CUP van pressionar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè es decideixi sobre el projecte del Hard Rock si vol el seu suport per aprovar els comptes. Mentre que juntaires i PSC es van mostrar a favor d’impulsar-lo, els cupaires i els comuns van insistir en el seu rebuig frontal. Aragonès va argumentar que l’Executiu tramitarà l’acord seguint la normativa urbanística i garantint la sostenibilitat de qualsevol iniciativa, i va recordar que la majoria del Parlament està a favor del Hard Rock.

El portaveu dels comuns, David Cid, va mostrar la “disposició” de la seua formació a abordar els comptes del 2024. Va reclamar més inversió en educació, sanitat i energies renovables i negociar la regulació dels lloguers de temporada, però va alertar que no s’asseuran a parlar amb el Govern si aquest “no es planta” contra el Hard Rock. A la rèplica, el president va preguntar si “sacrificarem tot això per un sol projecte” i va demanar “responsabilitat” a la resta de partits.Mentrestant, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, va dir a Aragonès que el seu Govern necessita un “acord de claredat sobre què farà amb el Hard Rock”. També va insistir a proposar reduir l’impost de successions. El president va recordar al juntaire que ell mateix va votar a favor de la normativa actual sobre aquest gravamen el 2020. Aragonès va afegir que la proposta de Junts ha d’incloure d’on es restaran els 1.200 milions d’euros que va dir que suposaria rebaixar l’impost de successions. “Si no, la proposta és un brindis al sol per quedar bé amb els de casa”, va dir.Per la seua part, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, va defensar que cal aprovar els pressupostos catalans abans que la Comissió Europea aixequi la suspensió de les regles fiscals. També va reclamar als partits un “compromís de país” per poder aconseguir un millor sistema de finançament. Després d’assegurar que l’actual model “és injust, ineficient i inoperatiu”, Mas va advocar perquè la Generalitat gestioni íntegrament “tots els tributs que es paguen a Catalunya”.