Un incendi devora dos edificis de València i deixa, almenys, 14 ferits

Un incendi de grans proporcions va arrasar ahir a la tarda un edifici de 14 plantes al barri de Campanar, a València, les flames del qual es van propagar ràpidament a un altre bloc annex. Només el primer dels immobles compta amb 138 habitatges.

Al tancament d’aquesta edició hi havia confirmats 14 ferits: 9 són homes, d’entre 25 i 57 anys; 4 són dones d’entre 27 i 81 anys; i també figura un menor de 7 anys. En aquest balanç hi ha inclosos els 6 bombers que van resultar ferits durant els treballs. A excepció de dos dones que van rebre l’alta in situ, la resta van ser traslladats a diferents centres hospitalaris de la ciutat. Algunes fonts apuntaven ahir a la nit que hi podria haver víctimes mortals, un extrem que no es podia confirmar mentre l’incendi encara romangués actiu.Durant la tarda es van viure moments de molta tensió, amb dos persones que havien quedat atrapades en un balcó, i a les quals els Bombers finalment van poder rescatar amb dos grues, entre els aplaudiments dels veïns concentrats a l’indret, que va quedar acordonat.Les flames es van propagar amb gran rapidesa per la façana del primer dels edificis, de 14 plantes, segons els experts com a conseqüència del vent que bufava en aquell moment i perquè estava construïda amb un material combustible. El Govern central va activar el desplegament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per a aquest incendi que havia sol·licitat prèviament el Centre de Coordinació d’Emergències del País Valencià.El cap de l’Executiu central, Pedro Sánchez, va expressar estar “consternat”. Va parlar amb el president valencià, Carlos Mazón, i l’alcaldessa, María José Catalá, per “oferir tota l’ajuda necessària”.