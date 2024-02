L'exassessor d'Ábalos va guanyar 1,5 M€ en dos anys

La Fiscalia Anticorrupció va apuntar ahir que Koldo García, que va ser assessor de l’exministre socialista José Luis Ábalos i que està investigat en el cas de presumptes mossegades en la compra de mascaretes durant la pandèmia, va incrementar el seu patrimoni de manera “notable” entre 2020 i 2022, període en què va adquirir béns el valor dels quals podrien assolir 1,5 milions d’euros, entre els quals hi ha un immoble a Benidorm, que hauria comprat per 115.000 euros sense hipoteca i que va posar a nom de la seua filla menor d’edat. Aquest augment de patrimoni “no es correspon amb els ingressos procedents de les seues activitats oficials”, va assegurar Anticorrupció, que creu que García hauria utilitzat “terceres persones pròximes al cercle familiar” per “amagar” la titularitat dels béns. Aquestes adquisicions haurien tingut lloc “amb prou feines cinc mesos més tard” que es produïssin diverses adjudicacions públiques a l’empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigades en la causa sobre la presumpta trama de cobrament de comissions en contractes de compra de mascaretes durant la pandèmia, que hauria perjudicat diverses administracions. Els investigadors situen García, càrrec públic del ministeri de Transports entre 2018 i 2021, com “la persona” que va facilitar a l’esmentada empresa “informació sobre els processos d’adjudicació de material sanitari”. Anticorrupció també va assenyalar que l’empresa principal en la trama va adquirir finques a Carballeda de Valdeorras, a Ourense, amb els beneficis de les operacions suposadament fraudulentes.

Creix la pressió a Moncloa perquè l’exministre deixi el seu escó

■ Les ministres d’Hisenda i de Defensa, María Jesús Montero i Margarita Robles, van coincidir ahir que ha de ser el diputat i extitular de Transports, José Luis Ábalos, qui decideixi si renuncia o no a l’escó pel cas del seu exassessor. “Sé el que jo faria, no puc dir el que el senyor Ábalos vol fer o deixa de fer”, va afirmar Montero. Robles va defensar que “cadascú ha de saber el que ha de fer en cada moment”.Mentrestant, el Partit Popular va elevar la seua crítica pel cas, i la secretària general dels populars, Cuca Gamarra, va apuntar directament Pedro Sánchez com a “màxim responsable” de la trama. A més, va anunciar una ofensiva parlamentària al Congrés la setmana vinent per exigir “responsabilitats” en l’àmbit polític.