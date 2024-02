Pisos de 75 m2 i tres habitacions a disposició de les famílies afectades

Bosses plenes de productes que donen vida a una casa, plàstics que emboliquen coixins i eines per instal·lar tots els cables solts se succeeixen al nou edifici propietat de l’ajuntament de València que la setmana que ve omplirà més d’un centenar de famílies afectades per l’incendi de Campanar. Tot s’ultima a contrarellotge perquè en les set plantes de l’edifici tot sigui habitable. Són un total de 131 habitatges i 84 places de garatge ubicades al valencià barri de Zafranar les que serviran com a llar provisional de molts dels afectats per l’incendi que aquest dijous va deixar sense res desenes de famílies que ara comptaran amb un provisional habitatge, de nova construcció, amb entre dos i tres dormitoris i fins a 75 metres quadrats, per suplir la destrucció dels seus pisos.

Quant als 131 habitatges, vuitanta-cinc d’aquests tenen dos dormitoris amb una superfície útil d’entre 45 i 53 metres quadrats, mentre els quaranta-sis habitatges restants tenen tres dormitoris i compten amb una superfície entre 65 i 74 metres quadrats.Això pal·liarà, encara que sigui mínimament, la imperiosa necessitat dels afectats per tornar a comptar amb un lloc per poder conviure amb els familiars i tenir un lloc per, des de la calma, poder refer la vida familiar d’aquells que ho han perdut tot. Avui ja podrien instal·lar-s’hi les primeres famílies afectades, i són prioritàries les que tinguin fills menors, segons l’ajuntament.