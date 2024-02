Jordi Turull, hospitalitzat per una insuficiència cardíaca

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va ser ingressat ahir a la tarda a l’hospital de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat, al tenir una insuficiència cardíaca. Segons van confirmar fonts del mateix partit, al centre hospitalari se li va practicar un cateterisme per resoldre la situació. La intervenció va anar “bé” i el seu estat de salut no és greu, van afegir. El polític va ser traslladat a l’UCI, com és habitual després d’aquest tipus d’operacions, on ja ha iniciat la recuperació i està “estable”. Segons va avançar el digital El Nacional, Turull va haver de ser traslladat a l’hospital al trobar-se malament al matí, en el marc d’una jornada de reunions a Sant Feliu de Llobregat. Turull té 57 anys i és secretari general de Junts des del mes de juny del 2022. Després de ser conseller de la Presidència i portaveu del Govern amb l’Executiu de Carles Puigdemont, va ser empresonat i jutjat per la seua participació en l’1-O. El juny del 2021 va ser indultat pel Govern espanyol de Pedro Sánchez.

Molts dirigents polítics van traslladar missatges de suport a Turull a través de les xarxes socials. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va desitjar “una bona i ràpida recuperació” al dirigent de Junts. El líder del PSC, Salvador Illa, va mostrar “tot el suport a la família” de Turull, a qui també va desitjar una ràpida millora. En la mateixa línia es va mostrar el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va enviar a Turull “molts ànims i una ràpida recuperació, i també molta força a la seua família i als seus companys”. L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va afirmar que “és d’agrair la gran quantitat de gent que dirigeix els seus millors desitjos al nostre secretari general”.