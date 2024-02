El Parlament Europeu aprova la polèmica Llei de Restauració de la Naturalesa

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ple de l’Eurocambra ha aprovat aquest dimarts la controvertida Llei de Restauració de la Naturalesa, símbol de la tensió entre protecció del medi ambient i el sector agrícola que supera un gran obstacle a gairebé 100 dies de les eleccions al Parlament Europeu. El text va ser recolzat per 329 vots a favor, 275 en contra i 24 abstencions a l’hemicicle i per quedar oficialment adoptat només quedaria que el Consell de la UE, que representa als Estats membres, confirmi també l’acordat en la negociació amb l’Eurocambra i la Comissió Europea. "Hem aprovat la primera Llei de Restauració de la Naturalesa de la història. Passem de protegir i conservar la naturalesa a reparar-la", va dir a la xarxa social X després de la votació el negociador en cap del Parlament Europeu per a la Llei de Restauració de la Naturalesa, l’espanyol César Luena (PSOE).

La norma pretén recuperar un 20% dels ecosistemes terrestres i marítims danyats el 2030 i arribar fins el 90% el 2050.