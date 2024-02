Ábalos s'aferra a l'acta de diputat després de l'ultimàtum del PSOE i passarà al Grup Mixt

L’exministre socialista José Luis Ábalos va anunciar ahir que mantindrà, contra la voluntat del PSOE, l’acta com a diputat al Grup Mixt al Congrés, en una compareixença sense preguntes en què va carregar contra el seu partit i va defensar la seua innocència en la presumpta trama corrupta que afecta el seu exassessor Koldo García. Tot això després que el PSOE li donés dilluns un termini de 24 hores per deixar l’acta de diputat. “No estic acusat de res, ni formo part de la investigació en curs”, va defensar Ábalos, que va afegir que “si renunciés s’interpretaria com un signe de culpabilitat i només provocaria la meua estigmatització no només política sinó personal”. L’exministre, que va afirmar que “vull defensar la meua condició de diputat fins a les últimes conseqüències”, va lamentar que “m’hauria agradat fer-ho amb el suport del meu partit”. Ábalos va insistir a desvincular-se de la trama que afecta el seu exassessor i va mostrar la seua “decepció” i “repudi” sobre el cas. La Comissió Executiva Federal del PSOE va obrir expedient disciplinari a l’exministre i el va suspendre cautelarment de militància arran de la decisió de passar-se al Grup Mixt. Per la seua banda, el ministre de Transport, Óscar Puente, va defensar que la postura d’Ábalos no és “coherent” amb la seua carrera política i va afegir que “un bon socialista no pot anar al Grup Mixt”, sinó que “ha de prendre una decisió que estigui a l’altura de la seua trajectòria”. La portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va defensar la legalitat de tots els contractes firmats per l’Estat durant la pandèmia, mentre que el PP va denunciar que aquest “no és el cas Koldo, no és el cas Ábalos, és el cas Sánchez”.

Anticorrupció va enviar a la Fiscalia Europea contractes del cas Koldo

La Fiscalia Anticorrupció va enviar el passat 8 de juny a la Fiscalia Europea contractes del denominat cas Koldo firmats amb els governs autonòmics de les Balears i les Canàries per un import de 15,3 milions d’euros a l’entendre que aquests es van abonar amb fons europeus i que, per tant, són competència de l’òrgan comunitari. Fonts properes a la investigació detallen que els contractes es van subscriure amb les comunitats autònomes llavors presidides pel ministre Ángel Víctor Torres i l’actual presidenta del Congrés, Francina Armengol.Aquesta va assegurar ahir que els contractes del Govern balear que ella presidia amb l’empresa vinculada a Koldo García van ser legals i que, en tot cas, el seu Executiu és un “afectat” d’aquesta trama i que en cap cas n’és un còmplice.