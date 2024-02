Els pressupostos del 2024 pugen a 43.673 milions (+6,3%) i els departaments d'Educació i Salut són els que més creixen

detail.info.publicated ACN

Els pressupostos del 2024 pugen a 43.673 milions d'euros, un 6,3% més respecte als de l'any passat. Educació (+682) i Salut (+636) són els departaments que més augmenten en valors absoluts tot i que, en termes relatius, és el de Cultura el que més creix, un 19,5%. El pes de la despesa social se situa en el 72,6% i baixa sis dècimes respecte als pressupostos del 2023, quan va suposar el 73,2%. La inversió en infraestructures i equipaments arriba als 3.064 milions, un 9,7% més, i el Govern destaca que és el nivell més alt des del 2011. Pel que fa a la despesa en diferents àmbits destaquen els 1.045 milions per fer front a la sequera, 2.627 per al transport públic i 1.001 milions per a Recerca i Desenvolupament.

El Govern defensa que el pressupost total de 43.673 milions per al 2024 suposa un increment del 34% des de l'inici de la legislatura, 11.152 milions més. I atribueixen la tendència ascendent dels comptes dels últims anys a la bona evolució de l'economia i la suspensió de les regles fiscals.

El Departament d'Educació supera els 7.500 milions i és el que té un creixement més gran en xifres absolutes, 682 milions més. En segon lloc hi ha Salut, que té assignada la despesa departamental més gran, 12.059 milions. I respecte al 2023 són 636 milions més. Per darrere hi ha el departament de Drets Socials amb una despesa 3.612 milions i un creixement de 290 milions; i el departament de Territori que arriba als 2.462 amb un creixement de 253 milions.

En percentatge, el departament que més creix és Cultura, un 19,5%. Els 566 milions que s'hi destinen suposen l'1,7% del total del pressupost. En segon lloc se situa Igualtat i Feminismes (132 milions), amb un increment del 14,2% i, en tercer lloc, Presidència (1.033 milions) amb un 13,4% més. El Govern també destaca que el Departament d'Educació creix un 10% respecte al 2023

Reducció del pes de la despesa social

El pes de la despesa social respecte al total del pressupost se situa en el 72,6%, és a dir, sis dècimes menys respecte als pressupostos del 2023, quan es va situar en el 73,2%. I suposa una reducció de dos punts si es compara amb els comptes del 2022, quan la despesa social es va fixar en el 74,6%. S'entén per despesa social les relacionades amb salut, drets socials, educació, universitats, habitatge, foment de l'ocupació, transport públic i igualtat i feminismes. Segons fonts del Govern, la reducció del pes de la despesa social respon a dos motius. D'una banda, per l'increment dels interessos del deute. I d'altra banda, per l'augment de la despesa en polítiques de l'aigua per fer front a la sequera.

1.000 milions per combatre la sequera

Dels 1.045 milions que la Generalitat preveu destinar a fer front a la sequera destaquen els 327 milions per ampliar i mantenir les infraestructures de regeneració i dessalinització; 86 milions per a millores de reg amb l'objectiu d'estalviar aigua; 32 milions per abastir l'aigua de transport en alta i 27 milions per ajudar als ajuntaments perquè renovin les xarxes de subministrament.

D'altra banda els pressupostos preveuen 1.219 milions per a habitatge i 300 milions més a energies renovables.

Pel que fa l'augment de la plantilla de la Generalitat, en l'àmbit de d'educació s'inclouen 2.280 noves places, 399 més per a l'escola inclusiva; un increment de 3.257 places per a salut; i 1.515 més per a cossos de seguretat i emergències. A més, els pressupostos contemplen 1.000 noves places residencials.

En l'àmbit de la transformació econòmica, hi ha 697 milions per al Pacte Nacional per a la Indústria, 83 milions per al fons de transició nuclear i 87 milions previstos per ajudar el sectir agroalimentari.

En l'apartat de cultura, els pressupostos preveuen 111 milions per fomentar l'aprenentatge en català i 104 milions per a enfortir la indústria audiovisual.

800 milions per reduir el deute de Salut

Els pressupostos preveuen 800 milions d'euros per reduir part del deute que s'arrossega en Salut. Una xifra que se suma als 12.059 milions assignats al departament per al 2024. La voluntat del Govern és reduir la bossa de despesa que no es pot pagar a finals d'any, es converteix en despesa desplaçada i s'ha anat acumulant en els últims anys.

Increment d'interessos del deute

Una partida que augmenta significativament és la que preveu destinar el Govern a pagar interessos del deute. S'incrementa en 591 milions fins arribar als 1.372 com a conseqüència de la pujada dels tipus d'interès.

Els ingressos creixen un 9,7%

El conjunt dels ingressos (finalistes i no finalistes) que rep la Generalitat creixen un 9,7% i se situen en 41.887 milions. A diferència dels dos pressupostos anteriors, aquest any els comptes no inclouen Fons Next Generation ja que per al 2024 no s'han assignat nous recursos. El gruix dels ingressos provenen del model de finançament, que suposa un 84% dels ingressos no finalistes, mentre que els tributs propis i cedits aporten el 14%.