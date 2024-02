Feijóo assenyala Sánchez pel cas Koldo i aquest carrega contra el PP

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es van acusar ahir mútuament a compte de la presumpta trama de corrupció en el cas de les comissions irregulars per la compra de mascaretes, coneguda com a cas Koldo. Sánchez va presumir de ser “implacable” contra la corrupció i va acusar el popular d’haver arribat a la presidència del seu partit per “tapar” i “tolerar-la”. A més, va afirmar que l’anterior líder del PP, Pablo Casado, “va caure per denunciar una trama de corrupció d’Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid”. Feijóo, per la seua part, va assegurar que Sánchez “sabia” i “va tapar” el cas Koldo des de feia més de tres anys i va afirmar que per això va cessar José Luis Ábalos com a ministre. En aquest context, el líder del PP va assenyalar que la trama “està instal·lada en el cor” del govern de Sánchez. L’endemà que Ábalos anunciés que no renunciarà a l’acta de diputat i que es passa al Grup Mixt, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va defensar Sánchez i va acusar el PP de tenir “centenars de casos de dirigents que roben a mans plenes”. D’altra banda, l’empresari Juan Carlos Cueto, el presumpte cervell de l’empresa a la qual es van adjudicar els contractes de mascaretes que investiga l’Audiència, va assegurar ahir al jutge del cas Koldo que va actuar “en defensa” dels espanyols i no van voler aprofitar-se de la venda de material sanitari, sinó ajudar. De fet, va dir que els contractes firmats tenien poc marge de benefici. El jutge li ha prohibit sortir d’Espanya sense autorització judicial.

Ábalos diu que seguirà “les orientacions” del PSOE