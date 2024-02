Israel dispara contra una multitud a Gaza que assaltava un camió de menjar, segons diversos mitjans

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Israel ha disparat aquest dijous contra una multitud a Gaza que assaltava un camió de menjar que ha causat més d'un centenar de morts, segons informen diversos mitjans internacionals citant fonts de l'exèrcit d'Israel. Les Forces de Defensa d'Israel (IDF, per les sigles en anglès) no ho han negat i s'han limitat a vincular "desenes de morts" als intents dels palestins per aconseguir menjar. "Camions d'ajuda humanitària han entrat al nord de Gaza aquest matí. Els residents han envoltat els camions i han saquejat els subministraments que s'hi lliuraven. Com a resultat de l'empenta, trepitjades i atropellament dels camions, desenes de gazians han mort i han quedat ferits", explica l'IDF en un missatge a X.

El ministeri de salut de Gaza controlat per Hamàs ha denunciat la mort d'almenys 104 palestins i 760 ferits, segons l'última actualització. Les autoritats de la Franja asseguren que els sanitaris "no poden atendre el volum" de ferits que arriben al centre mèdic d'Al-Shifa i titllen els fets de "massacre".L'incident es produeix el mateix dia que El ministeri de salut de Gaza, ha elevat a més de 30.000 els morts per la guerra. En un comunicat aquest dijous, aquesta autoritat a la Franja assegura que els atacs d'Israel han provocat més de 70.000 ferits des del 7 d'octubre. Arran dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre Israel va iniciar una operació militar a Gaza amb l'objectiu, segons el govern de Benjamin Netanyahu, d'eliminar l'organització islamista. El Tribunal Internacional de Justícia ha alertat del risc d'un genocidi a Gaza i ha demanat a Tel-Aviv que adopti "totes les mesures possibles" per impedir el genocidi i que permeti "immediatament" l'ajuda humanitària.

Tanmateix, la guerra continua i ja fa més de quatre mesos que s'allarga amb un balanç de morts superior als 30.000 morts, segons les últimes xifres de Hamàs. Les morts al bàndol israelita es van concentrar principalment a l'atac del 7 d'octubre, amb 1.200 persones que van perdre la vida i 240 que van ser segrestades. Més de 200 soldats israelians han mort en combat, segons dades de les Forces de Defensa d'Israel (IDF).