Tres morts i 15 ferits en l’incendi d’un habitatge a Alacant

Tres persones han mort, una d’ells menor d’edat, i unes altres 15 han resultat ferides per inhalació de fum en l’incendi registrat aquesta matinada en un habitatge a Villajoyosa, a Alacant. Segons el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), a les 2:15 hores han estat alertats d’un incendi d’habitatge en un edifici de l’avinguda Marineros i ha mobilitzat una unitat del SAMU, una unitat de SVB i dos de convencionals.

Com a conseqüència de l’incendi han mort dos adults i un menor, dels quals no es disposa l’edat, mentre que els serveis mèdics han assistit a 15 persones per inhalació de fum. D’elles set són dones, d’entre 24 i 67 anys; i vuit homes, d’entre 13 i 57 anys. Un dels homes atesos és policia que ha estat donat d’alta al lloc i les 14 persones restants han estat traslladades a l’hospital Marina Baixa de la localitat.