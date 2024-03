Sánchez dona per fet l'acord sobre l'amnistia

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat aquest dimecres que queden "pocs minuts o poques hores" perquè es doni a conèixer una "esmena transaccional" que ha de fer possible l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. En roda de premsa al Brasil –al costat del president Lula da Silva- Sánchez ha afirmat que "l'important" és que "hi haurà llei", i que aquesta serà "plenament constitucional" i alineada amb el dret europeu. Sánchez dona per fet d'aquesta manera un acord que s'ha de plasmar aquest dijous a la votació del dictamen de la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia del Congrés, que es reuneix a partir de les 11 del matí.

El possible acord arriba després de setmanes de negociació d'ençà que el passat 30 de gener Junts va votar en contra de la llei que el PSOE havia portat al ple del Congrés dels Diputats després de rebutjar les esmenes de la formació de Puigdemont. Des d'aleshores el debat ha gravitat novament a l'entorn del concepte de terrorisme i com evitar que les invectives dels jutges de l'Audiència Nacional i del Tribunal Suprem –que investiguen l'expresident Carles Puigdemont per aquest delicte– evitin que la llei tingui l'efecte que busca i empari tots els investigats pel procés.

ERC ha recordat aquest dimecres que la negociació té com a eix central les esmenes que Junts i ERC van deixar vives ara fa poc més d'un mes. Entre altres, les que perimetraven la definició del terrorisme dins de l'apartat d'exclusions de la llei. Sánchez ha obert la porta aquesta matinada a noves modificacions que facin possible l'encaix i que s'han de plasmar en "l'esmena transaccional" de què ha parlat a Brasilia. "Estem a poques hores. Crec que aconseguirem un acord per tirar endavant una llei transcendent per la democràcia que deixarà enrere les conseqüències judicials de la crisi territorial a Catalunya", ha dit.

En aquest marc, ha recordat que l'informe de la Comissió de Venècia deia que les lleis d'amnistia serveixen per reconciliació. "I això és el que busca el govern d'Espanya. Reconciliació entre catalans i entre catalans i els germans que viuen a altres territoris". Segons Sánchez, el Projecte de llei "va entrar a les Corts constitucional i alineat amb el dret europeu, i en sortirà igual".