Els pressupostos del Govern pengen d'un fil

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no havia aconseguit ahir a última hora de la nit els suports que necessita per tirar endavant els pressupostos per a aquest 2024, quan amb prou feines queden unes quantes hores perquè el ple del Parlament voti demà les esmenes a la totalitat que han presentat tots els grups excepte el PSC, l’únic amb el qual ERC ha aconseguit tancar un acord, insuficient per tirar els comptes endavant.

La clau podrien tenir-la els set diputats dels comuns, però la reunió que van mantenir ahir va acabar sense acord. El projecte del Hard Rock és el principal escull per al pacte. El suport al macrocomplex, pactat amb el PSC, és una línia roja per als morats, que a més d’exigir retirar el pla director urbanístic del Hard Rock, demanen també més avanços en matèria social. Els d’Esquerra insisteixen que és necessari per tenir el suport dels socialistes, i insta els comuns a elegir entre “mantenir les retallades de CiU i bloquejar uns bons pressupostos” o bé donar suport als comptes.Davant d’aquest desacord, l’aliat alternatiu que li queda al Govern és Junts, però en aquest cas les diferències giren entorn de l’eliminació de l’impost de successions, la qual cosa ERC rebutja ja des que les dos formacions compartien l’Executiu. Davant d’aquesta posició, els de Carles Puigdemont van presentar ahir una esmena a la totalitat als comptes que estan disposats a retirar si Aragonès accepta la seua “proposta”. “Encara hi ha marge per negociar. L’esmena a la totalitat es pot retirar en qualsevol moment, però la pilota és a la seua teulada”, va assegurar la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales. Per a ella, el projecte de pressupostos de la Generalitat per a aquest any “no representa el model de país” de Junts i va acusar el Govern de voler una adhesió als seus plantejaments, no una adhesió. Tenint en compte aquest panorama, el Parlament podria tornar a viure un episodi com el del 2016, quan el ple va tombar els comptes de Carles Puigdemont.