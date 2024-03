El govern espanyol publica avui les dades per calcular les balances fiscals

detail.info.publicated acn

El Ministeri d'Hisenda publica aquest dimarts a la tarda les dades necessàries per publicar les balances fiscals. Tal com ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN, aquest assumpte forma part de l'acord tancat al gener entre Junts i el PSOE en la negociació dels decrets anticrisi, moment en què els de Míriam Nogueras van pactar també la cessió al Govern d'algunes competències de migració. Al gener, el PSOE va concretar que l'accés a aquestes xifres permetria a qualsevol administració pública o centre privat fer el seu propi càlcul del dèficit, malgrat que Hisenda no l'elaboraria directament. El 2019, l'aleshores conseller d'Economia, Jaume Giró, va xifrar el dèficit en 20.196 milions d'euros, el 8,5% del PIB català.

Segons ha explicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en declaracions a la premsa des del Senat, les dades permeten complir amb els "compromisos" adquirits amb diverses formacions polítiques. "Hi ha diferents metodologies i cada centre d'estudis té la seva pròpia", ha indicat sobre aquestes xifres que arriben en plena negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2024.

Junts, per la seva part, ha celebrat la publicació de les xifres per fer les balances, però han apostat per la "prudència" per tal de comprovar si s'ha presentat tota la informació necessària per a fer el càlcul. "El partit, conjuntament amb experts, analitzarà les dades en els dies vinents per a realitzar les comprovacions pertinents", ha indicat la formació en un comunicat.