El Govern, sobre les dades per calcular les balances fiscals: "La informació no aporta cap novetat"

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha carregat contra les dades de despesa i inversió pública publicades aquest dimarts per l'Estat, per així facilitar el càlcul de les balances fiscals. "La informació no aporta cap novetat. El que demanem des de fa anys és la territorialització de la despesa. És a dir, a quin territori destina l'Estat cada programa de despesa. Això avui no s'ha publicat", ha criticat el Departament d'Economia i Hisenda, que recorda que hi ha fins a 102.000 milions d'euros de despesa que el govern espanyol encara no ha dit en quins territoris es gasten. "Pel volum que representen, disposar d'aquestes dades és un factor clau per calcular les balances fiscals. A dia d'avui, aquesta informació segueix sent secreta", ha volgut deixar clar el Govern.

De fet, Economia i Hisenda insisteix que la informació feta pública aquest dimarts són les dades territorialitzades de les inversions de l'Estat i de la Seguretat Social, "una informació que ja era coneguda". "Fins ara la partida de les inversions la teníem repartida per ministeris. Avui, l'única diferència és que la informació que s'ha publicat està repartida per programes d'inversió", ha puntualitzat el departament liderat per la consellera Natàlia Mas. "La Generalitat torna a demanar a l'Estat que publiqui totes les dades com a exemple de bona gestió i transparència que seria pròpia d'una administració al segle XXI. Les dades del que es fa amb els diners de la ciutadania pertanyen a la pròpia ciutadania", ha reiterat l'executiu català.

"El fet que s'ocultin demostra, un cop més, la necessitat que la Generalitat disposi i gestioni dels recursos que genera la ciutadania i les empreses de Catalunya", ha conclòs el Govern, que calcula que la balança fiscal de Catalunya amb l'Estat ja era de gairebé 22.000 MEUR el 2021, equivalents a un 9,6% del PIB.