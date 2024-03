Portugal tindrà un govern fràgil de centredreta

Els ajustadíssims resultats de les eleccions de diumenge passat a Portugal, amb un empat tècnic entre el Partit Socialista i la conservadora Aliança Democràtica (AD), aboquen el país a un govern fràgil de centredreta, després que el socialista Pedro Nuno Santos optés per deixar pas al seu rival, Luís Montenegro. Conscient de la tasca àrdua que li queda al davant, la cara de Montenegro transmetia més preocupació que alegria quan es va proclamar vencedor dels comicis la nit electoral.

Els números no enganyen. Amb el 99,01% dels sufragis escrutats, a falta dels vots de l’exterior, el PS va obtenir el 28,66% del suport (77 escons) davant d’AD, que va aconseguir el 28,63%, que se suma al 0,86% assolit pels partits que integren aquesta aliança a Madeira, arribant a 79 seients. Per la seua part, l’ultradretà Chega va quedar tercer, amb el 18,06% dels sufragis (48 escons), seguit d’Iniciativa Liberal, que va aconseguir el 5,08% dels vots (8 escons). D’aquesta manera, la dreta té una majoria clara al Parlament si compta amb els ultres, una cosa a la qual Montenegro ha dit no per activa i per passiva, i es posa fi a la majoria absoluta que els socialistes tenien al Parlament.