Sánchez insta Feijóo a fer fora Ayuso i aquest el culpa del cas Koldo

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es van llançar ahir dures acusacions creuades a compte de les suposades trames corruptes que han escatxigat les respectives formacions: l’anomenat cas Koldo i el presumpte frau a Hisenda de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tot això mentre la popular va arremetre contra el cap de l’Executiu central, a qui va acusar de “demanar la meua dimissió per tapar els seus escàndols”.

Sánchez va reclamar a Feijóo que exigeixi la dimissió a Ayuso “encara que li costi el seu lloc, com a Casado”, després de conèixer-se que la parella de la presidenta madrilenya presumptament va defraudar a Hisenda 350.000 euros i hauria cobrat dos milions per comissions per mediar en la compravenda de material sanitari durant la pandèmia. També va retreure al líder popular la seua fotografia amb el narcotraficant Marcial Dorado fa 30 anys, i va assegurar que, amb aquest historial, al PSOE no hauria arribat “ni a regidor de poble”. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que el PP no té “autoritat” per parlar de corrupció i va etzibar que la seu dels populars “es va pagar amb diner negre”.Per la seua banda, Feijóo va eludir parlar sobre el cas de la parella d’Ayuso i va insistir a situar Sánchez al centre del cas Koldo pel seu “silenci còmplice”. En aquest sentit, va afirmar que el “futur” del cap de l’Executiu espanyol “està amenaçat per la corrupció” i el va advertir que “com més encengui el ventilador, més s’acredita la seua desesperació”. Respecte a les acusacions de Sánchez, Feijóo el va avisar que “segur que a casa seua no estan gaire contents amb el que acaba de dir” sobre la parella d’Ayuso.D’altra banda, la presidenta madrilenya va acusar Sánchez de voler desestabilitzar-la a través de la seua “destrucció personal” i va assegurar que la seua parella “no està en cap trama, només està patint la manipulació d’una inspecció d’Hisenda orquestrada per fer-me mal a mi”. A més, Ayuso va afirmar que és Hisenda qui “li deu gairebé 600.000 euros” al seu nòvio. La popular va afirmar que veu “una mica nerviós” Sánchez i va dir que “potser el que li convé són unes vacances a la República Dominicana”, amb referència als vols que el president hauria fet a aquest país a bord del Falcon. D’altra banda, després que Montero assenyalés que Ayuso viu en un pis pagat “amb frau” a Hisenda i que la Cadena SER publiqués que la seua parella es va comprar un cotxe de luxe arran de cobrar els beneficis que ara s’investiguen, la dirigent popular va dir que “mentre sigui legal, soc lliure de pujar en aquest cotxe i de ficar-me en aquest llit”.Mentrestant, el PP va avançar que denunciarà Sánchez davant de l’Oficina de Conflictes d’Interessos per no absentar-se dels Consells de Ministres que van decidir el rescat d’Air Europa, a l’entendre que l’empresa “tenia vincles de naturalesa econòmica i professional amb la seua dona” per les reunions que la dona del president hauria tingut amb empresaris relacionats amb la companyia abans que fos rescatada amb fons públics. A més, afirmen que la firma aèria va pagar actes de l’empresa en què treballava la dona de Sánchez.

Montero diu que el PP no té autoritat per parlar de corrupció i Feijóo veu Sánchez “desesperat” La preocupació per la corrupció es dispara i es col·loca com a sisè problema a Espanya

El Baròmetre d’opinió del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de març, el primer després de la primera votació de la llei d’Amnistia al ple del Congrés, l’esclat del cas Koldo i les eleccions gallegues, situen el PP 2,7 punts per sobre del PSOE, trencant l’empat tècnic del mes anterior. En concret, el centre que dirigeix José Félix Tezanos situa el PP al capdavant amb una estimació de vot del 34%, mentre que el PSOE es queda en un 31,3%.

El sondeig, que es va fer entre l’1 i 5 de març amb 3.931 entrevistes, després de la caiguda del PSOE en les eleccions gallegues, apunta a una important alça en el suport a Vox, que passa d’un 7,9 per cent a un 9,9 per cent d’estimació de vot. Això els permet situar-se com a tercera força política en lloc de Sumar, que perd un punt i es queda en el 9,2 per cent. La suma de PP i Vox supera els dos partits que formen el Govern de coalició: 43,9 per cent davant el 40,5 per cent, cosa que no ocorria des del mes de novembre. Respecte a les formacions catalanes, Junts puja dos dècimes, fins a l’1,2% d’estimació de vot, i ERC 0,2 punts i es queda amb l’1,9%. En el cas dels grups bascos, les posicions no canvien i Bildu obtindria un 1,1%, al davant del PNB, amb un 0,9%.D’altra banda, el baròmetre del CIS mostra que la preocupació dels ciutadans per la corrupció s’ha disparat set punts al març, coincidint amb l’esclat del cas Koldo. Aquest problema ascendeix al sisè lloc en el rànquing de les qüestions que més preocupen els ciutadans, amb un 12,2% d’enquestats que esmenten la corrupció com un dels tres principals problemes d’Espanya, davant el 4,9% del mes anterior.