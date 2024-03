Sis morts a l'atropellar un camió un control antidroga a Sevilla

Sis persones van morir, dos d’elles guàrdies civils, i unes altres tres van resultar ferides de gravetat ahir a l’atropellar un camió un control contra el narcotràfic que havia muntat l’institut armat a l’autopista AP-4 entre Cadis i Sevilla, a l’altura de la localitat sevillana de Los Palacios. El sinistre, les causes del qual, segons les primeres hipòtesis de la Guàrdia Civil, són accidentals i es podrien deure a la somnolència del conductor, va succeir passades les quatre i mitja de la matinada, quan un camió articulat va col·lidir contra diversos vehicles que es trobaven en un control que estaven duent a terme agents del Grup d’Acció Ràpida (GAR). Pel que sembla, el conductor del camió, al rebre senyals dels agents, va maniobrar bruscament desviant-se cap al voral i va atropellar els tres primers vehicles del GAR i altres turismes que eren dins del dispositiu.

El conductor, de 59 anys i sense antecedents, va resultar il·lès igual com el seu acompanyant, de 36. Va donar negatiu en les proves d’alcohol i drogues, i va ser arrestat per sis presumptes delictes d’homicidi per imprudència i tres de lesions greus per imprudència.Poques hores després el titular del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d’Utrera, en funcions de guàrdia, va ordenar, a petició de la Fiscalia, el seu ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança.Els dos guàrdies civils morts eren dos homes, un natural de Barakaldo que avui hauria complert 37 anys i un altre de 34 i nascut a El Ejido. Les altres quatre víctimes mortals es trobaven dins de tres turismes particulars parats al control, segons el comandant en cap de Trànsit de la Guàrdia Civil de Sevilla, Rafael Jiménez. Els ferits greus són també agents.