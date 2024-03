Quatre morts a Toledo per la mala combustió d'una estufa

La mala combustió d’una estufa de gas butà podria ser la causant de la mort de quatre persones, tres homes i una dona d’entre 46 i 64 anys, els cossos dels quals van ser trobats, dimarts a la nit sense vida i en avançat estat de descomposició a l’interior d’un habitatge del centre històric de Toledo.

Els quatre morts, que les autòpsies van revelar que van morir a causa d’una intoxicació per monòxid de carboni, es trobaven en tres habitacions diferents de l’habitatge i estaven en avançat estat de descomposició, presentant un dels cossos pitjor estat que la resta. Es tracta de l’home a l’habitació del qual hi havia l’estufa, que quan van entrar els agents policials a l’habitatge encara estava amb l’interruptor d’encesa accionat, malgrat que ja no hi havia flama perquè s’havia consumit el gas, segons va indicar el cap Superior de Policia de Castella-la Manxa, Javier Pérez Castillo. La veu d’alarma la va donar ahir una dona que va alertar al 112 sol·licitant ajuda perquè feia dies que no tenia notícies d’un conegut seu i sospitava que li hagués passat alguna cosa. Segons les primeres informacions obtingudes, l’última vegada que es va veure amb vida algun dels morts va ser el divendres 15 de març, si bé fins al moment ningú no havia presentat denúncies per desaparició de coneguts o familiars, més enllà de la trucada d’aquesta dona al 112.Arran d’aquest avís, es van desplaçar fins a l’habitatge, situat en un baix del número 12 de la Costa de Santa Leocadia, diverses patrulles de la Policia Nacional i la Policia Local que van ser els que van trobar els cossos.Pel que sembla el domicili estava llogat i, al seu torn, se sotsarrendava per habitacions, un detall que van poder deduir atès que cadascuna de les tres habitacions té un forrellat per dins.Per una altra banda, a l’habitatge també hi ha una cuina, un bany i un pati interior, que va ser per on van poder accedir els bombers per descobrir els cadàvers, cada un a la seua habitacions: un home en una habitació, un altre home en una altra habitació i un home i una dona a la tercera.