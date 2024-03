Els partits catalans es llancen a la precampanya entre retrets

L’avenç de les eleccions a Catalunya ha obligat els partits a activar de cop la maquinària electoral de les formacions, i mentre van definint la seua estratègia definitiva de cara als comicis, la precampanya ha arrancat amb una infinitat de retrets entre uns i altres. Està clar que un dels temes que han marcat l’arrancada d’aquest cicle electoral ha estat la decisió de l’expresident Carles Puigdemont de tornar a presentar-se com a candidat i el seu eventual retorn a Catalunya, sota el paraigua de la llei d’amnistia. Ahir el dirigent juntaire es va reunir a Waterloo amb els caps de llista de la formació per Tarragona, Mònica Sales; Girona, Salvador Vergés; i Lleida, l’alcaldessa d’Isona, Jeannine Abella, per dissenyar “les línies mestres” de l’estratègia a seguir fins a les eleccions –tant a nivell estatal com territorial– i començar a planificar l’estratègia específica de cada demarcació.

Per la seua banda, el candidat de l’ERC, el president Pere Aragonès, va apuntar la seua pistola cap al primer secretari del PSC, Salvador Illa, a qui va acusar d’anteposar els interessos dels barons del PSOE, la Moncloa i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debat de finançament de Catalunya. “El que em sorprèn és que algú que es presenta per presidir el país decideixi no defensar els interessos de Catalunya”, va asseverar Aragonès durant una visita a la depuradora de Puigpelat. Segons el seu parer, les prioritats d’Illa no són els catalans, sinó que “la Moncloa estigui molt més còmoda, que els barons del PSOE no es molestin i que la senyora Ayuso pugui continuar desenvolupant aquest model de Madrid que fagocita tot el que té al seu voltant”.Per la seua part, el líder socialista va criticar que després de 10 anys de governs independentistes “el balanç no pot ser pitjor” en temes com la gestió de l’aigua o la transició energètica. Ho va atribuir al fet que “Junts i ERC són incapaços de prendre decisions perquè no volen incomodar ningú” i va assegurar que si guanya el 12 de maig prioritzarà els serveis públics.

El Partit Popular obre les portes a tots els votants de Ciutadans

La vicepresidenta del PPE al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, es va adreçar ahir als votants de Cs, als quals va assegurar que el PP té les “portes obertes” de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig vinent. “Sempre tindran el PP per continuar lluitant per una Catalunya millor”, va reivindicar Montserrat l’endemà que les dos formacions abandonessin les negociacions per presentar-se de manera conjunta als comicis i que els de Carlos Carrizosa decidissin presentar-se en solitari. La dirigent popular va defensar que Ciutadans “va ser una força política que va donar molta il·lusió a moltíssims catalans” i va assegurar que el seu partit és el de les portes obertes que vol aglutinar tots els catalans que no volen la independència. És aquest sentit, va culpar el PSC i el PSOE d’haver “reactivat el procés” i, segons ella, esborrar la justícia i els delictes. “Carles Puigdemont és el candidat de Sánchez, li ha posat la catifa roja amb l’amnistia perquè torni a donar un cop”, va denunciar Montserrat des de Sant Sadurní d’Anoia.

Ponsatí titlla de “buida” la candidatura de Puigdemont

L’eurodiputada de Junts, exconsellera i impulsora del nou partit independentista Alhora, Clara Ponsatí, va catalogar ahir la candidatura de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en les eleccions catalanes d’una “altra operació de camuflatge” de la formació.“És una altra operació de camuflatge del seu partit, que sempre que hi ha eleccions camufla les seues sigles”, va defensar Ponsatí sobre l’anunci d’aquest dijous de Puigdemont, en una entrevista publicada ahir al Diari Ara. Segons el seu parer, la seua candidatura és “una altra volta de la nòria” i va acusar l’expresident de demanar als catalans que el votin per poder tornar, però, segons ella, no hi ha cap projecte polític darrere. Ponsatí va criticar que la intervenció dels últims anys ha “debilitat” l’independentisme i va afirmar que l’amnistia és un pacte d’entrega d’armes amb l’Estat i no una victòria. Va dir que Alhora, si entra al Parlament, “no cedirà a xantatges”.