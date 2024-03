Un home armat s'atrinxera en un bar amb quatre ostatges als Països Baixos

Un home es va atrinxerar ahir al matí en una cafeteria de la localitat d’Ede, a l’est dels Països Baixos, i va prendre quatre persones com a ostatges. La Policia va detenir el segrestador, que anava amb un passamuntanyes, i va aconseguir alliberar els quatre captius abans de la una del migdia. Durant l’operació de rescat, la Policia, que no aprecia indicis de terrorisme en aquest assalt, va desallotjar prop de 150 habitatges pròxims al lloc dels fets i va demanar a la ciutadania que es mantingués allunyada del centre del municipi. Segons la cap de la Fiscalia de l’Est dels Països Baixos, Marthyne Kunst, l’arrestat va irrompre a l’establiment amb “diversos ganivets” i una motxilla negra, que encara no ha estat examinada, i va prendre com a ostatges quatre persones que eren al lloc. Segons el diari neerlandès De Telegraaf, l’home té 28 anys, portava explosius i hauria amenaçat de fer explotar l’edifici. Diversos mitjans apunten, a més, que l’arrestat havia estat condemnat per amenaces. Fins al lloc dels fets es van desplegar sanitaris i diverses dotacions dels Bombers i de la Policia, entre ells efectius especialistes en explosius. Així mateix, les autoritats neerlandeses investiguen ara si el segrestador tenia relació amb el propietari de l’establiment o amb els seus empleats.