Zelenski adverteix que Kíiv haurà de cedir terreny a Rússia si els EUA no li envien ajuda

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va advertir ahir que l’Exèrcit ucraïnès s’haurà de retirar “a petits passos” del terreny de combat amb Rússia si no rep ja ajuda militar dels EUA.

“Si no hi ha suport nord-americà, significa que no tenim defensa aèria, ni míssils Patriot, ni dispositius per a la guerra electrònica ni rondes d’artilleria de 155 mil·límetres,” va afirmar en una entrevista al diari The Washington Post, en la qual va insistir reclamar al Congrés dels EUA que desbloquegi l’aprovació del paquet d’ajuda militar valorat en 60.000 milions de dòlars.Zelenski va reiterar que la demora en l’entrega d’ajut econòmic i militar “significa que retrocedirem, ens retirarem, pas a pas”. “Hem estabilitzat la situació gràcies a les mesures intel·ligents del nostre Exèrcit”, va expressar, i va afirmar que “si el front es manté estable, podem armar i estrenar noves brigades a la rereguarda per dur a terme una nova contraofensiva a finals d’aquest any”. “Si no fem passos endavant per preparar una altra contraofensiva, Rússia ho farà”, va dir.En aquest sentit, el president ucraïnès va admetre que les forces armades del seu país estan “molt pressionades” per l’actual escenari bèl·lic, i va assenyalar que, en part gràcies a la reducció de l’enviament d’ajuda militar arran de la guerra entre Israel i Gaza, el seu Exèrcit “ha estat incapaç de planificar operacions futures”.Zelenski va assegurar que ha demanat al president de la Cambra de Representants dels EUA, el republicà Mike Johnson, que accedeixi a enviar més ajuda. Fa mesos que Johnson retarda un projecte de llei per proporcionar 60.000 milions de dòlars en ajuda militar i financera a Kíiv.La Intel·ligència militar del Regne Unit va afirmar que Rússia està protagonitzant “avanços graduals” a l’oest de la localitat ucraïnesa d’Avdíivka, a la regió de Donetsk, i va atribuir la situació al “significatiu avantatge quantitatiu que Rússia manté” sobre Ucraïna, “quant a munició i número d’equips” de combat.D’altra banda, el Govern dels EUA va denunciar que els recents bombardejos de Rússia contra infraestructura energètica d’Ucraïna “priven moltes persones a tot el país de calefacció, aigua i electricitat”.Tanmateix, el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, va subratllar la capacitat militar i tecnològica del Kremlin durant una visita a una fàbrica de munició i armament a Sibèria.

El primer ministre polonès diu que “estem en època de preguerra”

El primer ministre de Polònia, Donald Tusk, adverteix que “estem en una època de preguerra” en la qual, va afirmar, Europa ha d’estar preparada per defensar-se. “Sé que sona devastador, sobretot per a les generacions més joves. Estem en una època de preguerra. No exagero, cada dia és més evident”, afirma en una entrevista publicada per l’aliança de mitjans europeus Lena. En aquest context, insta a complir el compromís a l’OTAN de dedicar el 2% del producte interior brut de cada país membre a defensa i advoca per intensificar l’ajuda a Ucraïna.Tusk també assegura que el president espanyol, Pedro Sánchez, havia animat els seus homòlegs europeus a no utilitzar la paraula “guerra” per evitar que la població se senti amenaçada. “Li vaig respondre que en la meua part d’Europa la guerra ja no és una abstracció i que el nostre deure no és discutir, sinó actuar i preparar-nos per defensar-nos”, afegeix.