Almenys nou morts en el sisme més intens a Taiwan en vint-i-cinc anys

Almenys nou persones van morir ahir i més de 820 van resultar ferides pel terratrèmol més gran dels últims 25 anys a Taiwan, de magnitud 7,2 en l’escala de Ritcher i que va generar rèpliques posteriors de fins a 6,5, segons les autoritats locals.

Els serveis d’emergència van informar que el sisme, amb epicentre a uns 25 quilòmetres al sud-est de Hualien, a l’est de Taiwan, va provocar importants desperfectes a la costa oriental de l’illa.Set de les víctimes van morir en un túnel d’una zona de senderisme coneguda com Dekalun Train, una zona minera de Hualien. Així mateix, 127 persones més estaven atrapades en túnels o edificis en àrees al voltant d’aquesta ciutat, situada a l’est muntanyós de l’illa, on es van produir la majoria dels sotracs.Al primer terratrèmol el van seguir més d’una desena de rèpliques –la més intensa de 6,5–, totes ocorregudes al comtat de Hualian i els seus voltants, a l’est, i es van sentir a tota l’illa. El Servei Geològic dels Estats Units (USGS) va arribar a situar en 7,4 la magnitud del terratrèmol, segons l’escala de Ritcher.L’alcalde de la ciutat de Taipei, Chiang Wanan, va decretar el nivell dos de resposta per desastres i va informar del desplegament de tots els equips d’emergència i de Bombers. Alhora, va demanar precaució a la població davant de possibles rèpliques i els riscos que impliquen els edificis afectats.Aquest terratrèmol ha estat el més fort que ha experimentat Taiwan en 25 anys. El setembre de l’any 1999, un terratrèmol de magnitud 7,3 va deixar més de 2.400 morts i 11.000 ferits.Els governs de la Xina i dels Estats Units van oferir la seua ajuda Taiwan per recuperar-se del potent terratrèmol.