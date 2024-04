ERC deixa fora de les llistes la majoria dels consellers

ERC ha deixat la majoria dels consellers del Govern fora de les seues llistes electorals de cara als comicis catalans del 12 de maig. Els republicans només inclouen cinc dels catorze integrants de l’Executiu, entre els quals consellers amb un perfil polític més marcat, com la lleidatana Ester Capella (Territori), Joan Ignasi Elena (Interior) o Tània Verge (Feminismes). Amb tot, ERC deixa fora de les llistes el titular d’Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, així com Natàlia Mas (Economia), Anna Simó (Educació), David Mascort (Acció Climàtica), Natàlia Garriga (Cultura) o la lleidatana Meritxell Serret, d’Exteriors. Aquesta última no pot ser diputada per la causa judicial que té pendent. La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, serà la número dos de la llista dels republicans, que encapçala Pere Aragonès. A més, la portaveu dels republicans Marta Vilalta encapçalarà la llista d’ERC a Lleida.

L’exclusió de consellers a les llistes no implica que no puguin accedir de nou al càrrec, ja que per liderar una conselleria no fa falta ser diputat. Torrent va assegurar ahir que “té l’energia i la voluntat” de seguir al Govern si Aragonès és reelegit malgrat no ser a les llistes d’ERC. El president va afirmar al Palau d’Anglesola que “estaré encantat de continuar comptant amb ell” (vegeu la pàgina 11).D’altra banda, Serret va lamentar que no és a les llistes d’ERC per culpa de la “repressió” de l’Estat contra l’independentisme. “Evidentment que m’hauria agradat participar-hi”, va dir.Els partits tenen fins dilluns per presentar les llistes. L’alcaldessa d’Isona, Jeannine Abella, serà la candidata de Junts a Lleida, el PSC manté Òscar Ordeig al capdavant de la llista a la província, la CUP opta per Bernat Lavaquiol i Comuns Sumar per Elena Ferre (vegeu la pàgina 10). El PP va anunciar ahir que Montse Berenguer encapçalarà la seua llista per Lleida, i Vox i Ciutadans han elegit Rafael Villafranca i Isaac Caballero al capdavant de les seues respectives llistes a la província.