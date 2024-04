El sistema de míssils d'una fragata s'activa sol per un defecte a Dinamarca i obliga a tancar una ruta marítima

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les forces armades de Dinamarca han informat aquest dijous del tancament temporal del trànsit pel canal Gran Belt, una de les principals rutes marítimes del país, a causa d’un incident tècnic en una fragata que va activar el sistema de llançament de míssils sense que s’arribés a expulsar cap projectil, i ara no pot ser desactivat. La fragata en qüestió, la 'Niels Juel, es troba amarrada al port de Korsor. Un grup d’especialistes s’ha desplaçat fins l’embarcació per tractar de resoldre el problema, segons han destacat les Forces Armades daneses en un comunicat. "Fins que es desactivi el propulsor, existeix el risc que el míssil es llanci i voli a diversos quilòmetres de distància", han afegit les autoritats castrenses, que detallen que no hi ha perill que el projectil en qüestió pugui explotar a causa de les característiques pròpies del propulsor afectat.

L’incident afecta a una zona d’entre cinc i set quilòmetres des del port de Korsor i a una altura de fins mil metres. Per tant, les autoritats daneses també han tancat l’espai aeri en aquesta zona concreta. Aquest incident es produeix en la mateixa jornada en què el govern de Dinamarca ha ordenat el cessament del cap d’Estat Major de les Forces Armades, Flemming Lentfer, al·legant una pèrdua de la confiança, com a represàlia per no notificar al Ministeri de Defensa un problema en el funcionament de la fragata enviada per a la missió militar al mar Roig.