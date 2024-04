Arranca una campanya d''alt voltatge' al País Basc

Els partits bascos van arrancar a mitjanit la campanya electoral de cara als comicis que se celebren el proper dia 21, que representaran el tret de sortida a una primavera carregada de cites electorals. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, i el 9 de juny, a l’Europarlament. Els comicis bascos es preveu que siguin un derbi entre PNB i EH Bildu i els seus nous candidats a lehendakari, Imanol Pradales i Pello Otxandiano, respectivament, que posaran a prova per primera vegada el seu suport entre la ciutadania d’Euskadi. S’espera una campanya disputada i en la qual les formacions posin tota la carn a la graella. Seran unes eleccions polaritzades entre el vot al PNB i Bildu, en les quals la formació encapçalada per Otxandiano es veu amb possibilitats de superar els jeltzales, malgrat que aquests últims semblen haver frenat la tendència a la baixa, segons els darrers sondejos.

Així les coses, els indecisos són decisius en aquesta contesa, igual com els socialistes, que podrien tenir la clau de la governabilitat amb les conseqüències que la seua decisió podria portar a l’Executiu de Pedro Sánchez, que els té a uns i altres com a socis.