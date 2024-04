Puigdemont critica ERC per “desaprofitar” la majoria independentista al Parlament

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va criticar ahir ERC per “desaprofitar” la majoria independentista que hi ha hagut al Parlament de Catalunya en l’última legislatura, i va reivindicar el seu partit com a “responsable” per “culminar” el procés d’independència.

Així es va expressar Puigdemont en la presentació a Elna (França) de les llistes de la candidatura de JxCat a les eleccions del 12 de maig, on va defensar la sortida del seu partit del Govern fa mesos perquè l’Executiu “no complia els acords i rebutjava totes les propostes”. “L’objectiu de Junts no és el poder pel poder, el càrrec pel càrrec, el poder ens interessa per transformar, per aprofitar oportunitats i impulsar el país sobretot quan hi ha tantes coses per fer”, va remarcar. “El temps ens ha donat la raó, perquè el Govern ha fet cops de timó que no s’havien de fer. Hi ha un Govern sense rumb, sense lideratge, incapaç de prendre les decisions que necessita Catalunya”, va remarcar.El líder de JxCat va estar acompanyat a Elna pels màxims dirigents del partit, a més d’uns 2.200 simpatitzants –segons l’organització– que portaven banderes independentistes i europees, així com cartells de “Puigdemont president”, entre altres emblemes.Puigdemont, dirigint-se al Govern central, va assenyalar que la seua formació “ha sabut dir que no quan feia falta”, i va advertir que, malgrat els últims pactes al Congrés, “Junts no va a Madrid a fer amics”.

“Si per servir Catalunya cal ajudar el Govern espanyol, cal fer-ho, però sabem dir prou, cosa que cap altre candidat no està disposat a oferir, i crec que la gent de Catalunya, sigui o no independentista, preferirà un president que sigui capaç de plantar-se davant d’un Govern espanyol perquè perjudica els catalans”, va subratllar. Amb això, Puigdemont va manifestar que, si Junts entra el Govern, els seus membres “no aniran a escalfar la cadira ni a ser administradors d’una gestoria”, i va defensar un Executiu que “serveixi a la nació catalana” per garantir que “els ciutadans catalans viuen en un país lliure”.

El cap de llista del PSC, Salvador Illa, es va comprometre ahir a aconseguir que la indústria representi el 25% del PIB català si és elegit president en les eleccions del 12 de maig.

Així ho va anunciar en un míting a Sant Joan Despí, que ell mateix va assenyalar com el primer acte de la precampanya. Illa va afirmar que liderarà la “tercera transformació” de Catalunya, al darrere de la recuperació de l’autogovern i de la “transformació social” que creu que van encapçalar els presidents Pasqual Maragall i José Montilla.Va subratllar que mentre que l’any 2000 la indústria suposava el 25% del PIB, ara és del 20%, i es va comprometre a recuperar la xifra. “Això sí que ho tornarem a fer”, va dir.Illa va emmarcar les transformacions que defensa en una “dècada perduda” per la falta d’inversions, tant en qüestions com l’educació i la sanitat com en infraestructures i habitatge. El socialista no va voler obviar aquells que considera “responsables” d’aquesta situació i va assenyalar directament els expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra i Pere Aragonès. “Aquests quatre presidents són els responsables de la dècada perduda. Ara alguns corren i diuen que no hi eren, però no: ells han codirigit, format informe de governs i fins i tot integrat candidatures conjuntes”, va subratllar.Per la seua part, el president de la Generalitat i candidat d’ERC, Pere Aragonès, va insistir en la proposta del debat a tres amb Salvador Illa i Carles Puigdemont “per confrontar projectes i idees”.Tanmateix, davant del rebuig del PSC a prendre part en debats fora de Catalunya, va dir que també està disposat a fer un debat “a dos” amb el candidat de Junts “a Elna, Perpinyà o Bèlgica, on sigui”. Veu necessari fer “un debat sobre idees” allà on es pugui fer, “perquè la repressió segueix encara”. Si no, va afegir, “s’acabarà amb una campanya en la qual els candidats diran coses però no es parlarà del país”.

Albiach carrega contra la “dreta judicial”

La cap de llista a les eleccions del 12-M dels Comuns Sumar, Jéssica Albiach, va lamentar que “la dreta política i judicial treballin de la mà” per frenar la proposta de la reforma de la llei d’amnistia i va deixar clar que per al seu grup es tracta d’una llei “necessària” per desjudicialitzar el conflicte.

PP: “El PSOE va impulsar l’independentisme”

La vicesecretària d’organització del Partit Popular, Carmen Fúnez, va acusar ahir Pedro Sánchez i Salvador Illa de ser “impulsors” de l’independentisme i va situar com a gran exemple d’això que “Puigdemont ja és a l’altre costat de la frontera”. La dirigent popular va avisar que primer va ser l’amnistia i després de les eleccions “segurament serà el referèndum” i va assenyalar que seran allà per aturar-lo.