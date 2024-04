El jutge del cas de Daniel Sancho prohibeix que s’informi del que passa dins de la sala

L’actor Rodolfo Sancho, pare del xef espanyol Daniel Sancho, a l’arribada al lloc on es jutja el seu fill a Tailàndia per presumpte assassinat.EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI

El jutge encarregat del cas de l’espanyol Daniel Sancho, acusat de l’assassinat premeditat del cirurgià colombià Edwin Arrieta a Tailàndia, va prohibir aquest dimarts a tots els assistents que informin del que passa dins de la sala del judici. El jutge del cas, el nom del qual és confidencial, ha ordenat en la primera jornada del judici, a què sí que va tenir accés EFE, que no s’informi de res de la qual cosa passi dins de la sala en la qual se celebra i ha prohibit l’accés als periodistes.

Així mateix, ha advertit totes les parts, inclosos els advocats i el fiscal, que no ofereixin detalls del procés, i ha advertit que si es comprova que s’ha difós informació es perseguirà els responsables, que podrien enfrontar-se a penes de presó. El judici oral va començar al voltant de les 9.45 hora local (GMT+7) en el tribunal provincial de Samui (illa al sud de Tailàndia), fins on es van desplaçar desenes de mitjans de comunicació. En la primera sessió van declarar testimonis de la Fiscalia que van coincidir amb Sancho a l’illa de Phangan, on suposadament va tenir lloc el crim el passat 2 d’agost.

En concret, una dona de nacionalitat birmana que va trobar les primeres restes del cadàver d’Arrieta en un abocador de Phangan el 3 d’agost i una dona tailandesa que va llogar una motocicleta a Sancho a l’illa el 31 de juliol. "El tribunal ha estat molt contundent a l’hora d’advertir-nos que tot el que es digui que hagi pogut succeir dins ho investigarà per (constituir) un possible delicte i amb les seues conseqüències penals", ha assenyalat avui en sortir del la cort l’advocat espanyol Juan Gonzalo Ospina, que representa a Espanya la família d’Arrieta.

Segons Ospina, el jutge va ser molt "rigorós", i, davant de la gravetat dels fets, "no vol que existeixi cap tipus de judici paral·lel ni que s’informi d’al que s’estan referint els testimonis", l’únic permès, va afegir, són "valoracions generals de com s’està desenvolupant" el procés. En un moment de la sessió la policia tailandesa va entrar a la sala per assegurar-se que "ningú no tenia algun dispositiu per treure imatges" ni gravar so, va agregar. En vista d’avui va assistir el pare de Sancho, l’actor Rodolfo Sancho.

L’acusat, de 29 anys, està representat per l’advocat d’ofici tailandès Aprichat Srinuel i és imputat de tres delictes: assassinat premeditat, ocultació del cadàver i destrucció de documentació aliena, pel passaport del colombià. La defensa argumentarà en el judici que la mort d’Arrieta es va deure a un accident durant una baralla, en la qual segons la seua versió Sancho va actuar en defensa pròpia, mentre que el fiscal encarregat del cas, Jeerawat Sawatdichai, provarà de demostrar que es va tractar d’un assassinat premeditat.