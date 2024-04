Netanyahu assegura que ja “hi ha una data” per envair Rafah

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir que “hi ha data” per a l’ofensiva sobre la ciutat de Rafah, ubicada al sud de la Franja de Gaza i casa de més d’un milió de palestins desplaçats en el marc de la guerra israeliana contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

En un vídeo publicat a les seues xarxes socials, el mandatari israelià va defensar aquesta pròxima operació militar com l’últim pas per desarticular la milícia palestina que, segons ell, compta amb el seu bastió precisament a Rafah.Aquest va anunciar que precedeix la retirada israeliana de la seua 98a Divisió del sud de Gaza, l’encarregada de l’avanç terrestre pel front meridional de l’enclavament, després de quatre mesos de combats contra les milícies palestines concentrats a la localitat de Khan Yunis.Les autoritats israelianes ja van anunciar fa setmanes que portarien a terme una ofensiva contra la ciutat, la qual cosa va despertar les crítiques de la comunitat internacional. Rafah, localitat que fa frontera amb Egipte, és dels pocs territoris de la Franja de Gaza on els atacs israelians encara no han devastat la zona i on es refugien centenars de milers de desplaçats d’altres zones gazianes atacades per Israel.Així mateix, aquest anunci de Netanyahu es produeix a més en un moment en el qual enviats d’Israel i Hamas negocien a la ciutat del Caire un possible acord per a un alto el foc a canvi de l’alliberament dels ostatges captius per la milícia palestina des del 7 d’octubre, data en la qual van esclatar les hostilitats a la regió.Tanmateix, el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va assegurar que les autoritats israelianes estan “exigint” en les negociacions que els milers de desplaçats pels seus atacs tornin “sota les baionetes”. En aquest sentit, va insistir que Israel continua obstaculitzant qualsevol tipus d’acord i que en les seues propostes no es reconeixen ni uns mínims, com és la sortida de l’Exèrcit de la Franja, o un alto el foc permanent.D’acord amb l’últim informe facilitat per les autoritats de la Franja de Gaza, els atacs d’Israel des del passat 7 d’octubre han costat la vida a més de 33.200 persones.