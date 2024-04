El lleidatà Pau Juvillà denuncia que no s'ha pogut presentar a les eleccions del 12-M pel "joc brut" del Suprem

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'exdiputat de la CUP per Lleida Pau Juvillà ha denunciat que no s'ha pogut presentar a les eleccions del 12-M pel "joc brut de la justícia espanyola", a qui ha acusat de "jugar amb els temps". Segons ha explicat a la xarxa social X, el Tribunal Suprem va comunicar dos dies abans que es tanqués el termini de presentació de les llistes que la seva condemna d'inhabilitació havia exhaurit el passat 1 de març. Llavors, la CUP ja havia registrat les seves candidatures. Juvillà ha assenyalat que, durant el procés intern de confecció de la candidatura per Lleida, va sorgir el seu nom per encapçalar-la i que no li faltaven "ganes". No obstant això, va decidir no fer-ho després d'escoltar els juristes, que van dir-li que "no podria ocupar-lo formalment per la inhabilitació".

Pau Juvillà va ser condemnat pel TSJC a sis mesos d'inhabilitació i multa per desobediència per mantenir un llaç groc en la finestra del grup municipal quan era regidor a Lleida durant les eleccions generals d'abril del 2019. Una condemna que el Tribunal Suprem va confirmar el passar mes de febrer. Malgrat aquest contratemps, Pau Juvillà ha defensat que "la gent de Ponent i Pirineus podran votar una llista amb fent compromesa, implicada en la defensa del territori, en l'alliberament nacional i social".