Xoc inèdit per la llei d'amnistia

El ple del Senat, on el PP té majoria absoluta, va votar ahir a favor de plantejar un conflicte d’atribucions al Congrés, una cosa que mai havia succeït, i va reclamar a la Cambra Baixa que retiri la proposició de llei d’amnistia, a l’entendre que és una “reforma constitucional encoberta”. Els populars van sumar el suport de Vox per elevar aquest xoc institucional al Congrés. PSOE, ERC i Junts van votar contra la iniciativa, i la senadora d’UPN va ser l’única a abstenir-s’hi.

Aquest conflicte institucional arribarà avui al Congrés, que té 30 dies per respondre. A partir d’aquí, correspon al Senat decidir si acudeix al Tribunal Constitucional o no. Els populars van admetre que tenen dubtes sobre el moment en què plantejar el conflicte al tribunal de garanties. “Potser per tempos polítics ens interessa fer-ho després, quan la llei estigui aprovada”, van reconèixer.ERC i Junts van acusar el PP de fer un “ús partidista” del Senat, i el PSOE va comparar el conflicte institucional amb l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer del 1981.Al matí, al Congrés, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va reclamar centrar la campanya de les eleccions catalanes a Catalunya i “no sobre el que li passarà a una persona”, amb referència a l’anunci de Carles Puigdemont, que preveu deixar la “política activa” si no torna a presidir el Govern. “Per a això que algú es posi una sèrie de Netflix”, va dir.El president espanyol, Pedro Sánchez, va admetre que l’execució de la inversió de l’Estat a Catalunya és “insuficient”, alhora que va acusar Junts de “fer trampes” amb les xifres. Va respondre així a la portaveu dels juntaires, Míriam Nogueras, que havia denunciat que els pressupostos espanyols vigents són “injustos” amb Catalunya.Per la seua banda, el diputat de Junts per Lleida Isidre Gavín va reclamar al Govern espanyol el traspàs del servei dels trens Avant de mitjana distància a la Generalitat, a la qual cosa el ministre de Transport, Óscar Puente, va respondre qualificant-ho de “populista” i demanant deixar les infraestructures fora de la campanya electoral a Catalunya i de les reivindicacions independentistes.