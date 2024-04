Condemnada a mort per apropiar-se de 12.500 milions de dòlars

Un tribunal del Vietnam va condemnar ahir a mort la magnat del sector immobiliari Truong My Lan per apropiar-se d’uns 12.500 milions de dòlars a través de dipòsits bancaris, equivalent al 3% del PIB del país. El seu judici, per un dels casos més grans de frau al Vietnam, és el resultat dels esforços del governant Partit Comunista contra la corrupció al país asiàtic. Lan, de 68 anys, va ser detinguda el 2022, després que les autoritats la consideressin responsable d’una sèrie de corrupteles que inclouen la desviació de fons del Saigon Commercial Bank, que va patir una fuga massiva de dipòsits després de l’esclat de l’escàndol. Segons la investigació, Lan es va valer de testaferros i empleats per aconseguir el 91% del Banc Comercial de Saigon (SCB) i després va desviar grans sumes de diners amb uns 2.500 préstecs a empreses pantalla entre el 2012 i el 2022. La Fiscalia va indicar que Lan, que va ser detinguda el 2022, no ostentava cap càrrec en l’entitat bancària i només posseïa el 4% de les accions, encara que en realitat controlava la totalitat de SCB a través de persones de la seua confiança. L’ara condemnada va dedicar la setmana passada el seu últim torn de paraula al tribunal a demanar perdó pels seus errors i, visiblement emocionada, al·legar que havia entrat sense experiència al sector bancari i es va veure arrossegada dins d’un sistema que desconeixia.