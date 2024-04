Clam a l'ONU per rebaixar la tensió davant d'Israel, que reclama el seu dret a venjar-se

La comunitat internacional en ple va coincidir la matinada de diumenge a dilluns a l’ONU, durant una sessió d’emergència del Consell de Seguretat sol·licitada per Israel, en una crida a evitar l’escalada al Pròxim Orient, a què es va sumar fins i tot l’Iran.

Tanmateix, l’ambaixador d’Israel, Gilad Erdan, va respondre que ningú tenia dret a demanar al seu país “quedar-se de braços plegats” davant de l’atac amb drons i míssils llançat dissabte a la nit per l’Iran contra Israel i els territoris que ocupa a Palestina i Síria, i va agregar: “Som una nació de lleons.” Ahir mateix, el cap d’Estat Major de l’Exèrcit d’Israel, Herzi Halevi, va dir que hi haurà una “resposta” a l’atac iranià, però no va oferir-ne detalls.Tant Erdan com el representant iranià, Saeed Iravani, es van acusar de ser el principal actor de desestabilització regional. Per a l’israelià, l’Iran ha omplert la regió de servidors intermediaris (agents delegats) que busquen la destrucció incansablement des del Iemen, el Líban o Síria amb milícies aliades.Iravani va recordar les múltiples resolucions del Consell de Seguretat ignorades per Israel en el conflicte palestí o les atribucions que aquest país es dona d’intervenir extraterritorialment, com quan l’1 d’abril va atacar el consolat iranià a Damasc, amb 13 morts (set d’iranians), sense que la comunitat internacional reaccionés, va lamentar.La implicació dels EUA en l’últim atac, reconeguda per Washington i Israel i que va consistir en la intercepció dels míssils llançats des de l’Iran juntament amb el Regne Unit, França i fins i tot Jordània, havia elevat el nivell de preocupació per la possible extensió del conflicte.I de fet, l’ambaixador israelià va donar les gràcies expressament als EUA: “Desitjo aprofitar l’ocasió per agrair als EUA i els nostres aliats –no va citar altres noms– per estar al nostre costat i defensar-nos contra el règim dels aiatol·làs”, va dir Erdan.Ahir, el president dels EUA, Joe Biden, va reafirmar el compromís amb les negociacions per aconseguir un alto el foc temporal a la Franja de Gaza i l’alliberament d’ostatges israelians, al mateix temps que va subratllar que Washington “està compromès amb la seguretat d’Israel” després de l’atac de l’Iran.Des de Teheran, el Govern iranià va afirmar que els països occidentals “haurien d’apreciar la contenció” mostrada en el seu atac contra Israel en lloc de “formular acusacions”, mentre va criticar la inacció després de més de sis mesos de “genocidi” a la Franja de Gaza.

Espanya i Portugal difereixen en la manera de reconèixer Palestina

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es va ratificar ahir en la seua intenció de reconèixer l’Estat Palestí de manera bilateral, una posició que no va compartir el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, que esperarà a reconèixer-lo de manera multilateral.Sánchez i Montenegro van respondre així en roda de premsa conjunta celebrada a la Moncloa en la qual els dos van fer una crida a la “contenció i prudència” per evitar una escalada bèl·lica al Pròxim Orient. “Espanya està apostant per la diplomàcia, per la legalitat internacional i per la pau; a tot el món, en tots els conflictes”, va dir Sánchez, que va apuntar que, en aquest moment “s’obren dos camins, un condueix a una escalada bèl·lica que ens pot portar a l’abisme i l’altre passa per exigir un alto el foc a totes les parts”. Sánchez està mantenint contactes amb altres líders europeus per intentar impulsar una coordinació entre països per fomentar el reconeixement de Palestina com a estat, un assumpte que el va portar la setmana passada a Noruega i a Irlanda i que els propers dies farà que viatgi a Eslovènia i Bèlgica.D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va avançar que defensarà l’entrada de Palestina “com a Estat sobirà” a l’ONU en el debat que celebrarà aquest dijous el Consell de Seguretat. Per la seua part, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va expressar “preocupació” per una escalada en el conflicte al Pròxim Orient, encara que va reivindicar el “treball a preu fet” del cap de l’Executiu per reconèixer l’Estat de Palestina.

La Lliga Àrab condemna els atacs dels colons israelians

La Lliga Àrab va condemnar ahir els “incessants” atacs de colons israelians contra poblacions palestines de Cisjordània que es van saldar el cap de setmana passat amb almenys quatre morts. Va denunciar que aquests atacs “són sovint perpetrats sota la tàcita aprovació i la protecció de les autoritats israelianes” i va lamentar la “impunitat” amb la qual es cometen.Per la seua part, Hamas va denunciar la troballa de noves fosses comunes amb “centenars” de cadàvers a l’hospital d’Al-Shifa, a Ciutat de Gaza, escenari d’una ofensiva israeliana que hauria incorregut en “crims de guerra”, segons explica el grup islamista palestí.