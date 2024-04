Esclatarà la caldera del Pròxim Orient?

detail.info.publicated JACOBO ALCUTÉN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pluja de míssils i drons que l’Iran va llançar aquest dissabte contra territori israelià ha encès la caldera del Pròxim Orient. L’ala més conservadora del Govern de Benjamin Netanyahu exigeix una resposta contundent contra el règim iranià, però els EUA i els seus aliats de l’OTAN intenten evitar tant sí com no una escalada del conflicte que desemboqui en una guerra regional de conseqüències impredictibles.

La Casa Blanca ha estat molt clara i ja ha traslladat a Netanyahu que els EUA no participaran ni donaran suport a “cap resposta” militar d’Israel com a represàlia contra Teheran, un missatge que ara per ara sembla haver calmat la set de revenja de les faccions més bel·licistes del govern hebreu.“La clau ha estat que no s’hagin produït baixes israelianes i per aquest motiu crec que de moment s’imposarà la contenció. Si tinguéssim molts morts israelians, ara mateix estaríem parlant d’un escenari completament diferent”, assegura Salvador Sánchez Tapia, general de brigada de l’Exèrcit de Terra, que ha format part de l’Estat Major de la Força de Reacció Immediata de l’OTAN.“Israel pot permetre’s el luxe de la contenció amb l’objecte de l’estabilitat regional perquè no ha hagut de lamentar baixes malgrat que va patir un atac molt seriós per part de l’Iran, que podria haver deixat centenars de víctimes”, diu l’oficial, encara que no dubta que Israel la hi guardarà per al futur: “Estic convençut que no perdonarà el que ha passat i buscarà la manera oportuna per rescabalar-se’n perquè ha estat un atac en tota regla contra el seu territori. No crec que hi hagi una resposta contra interessos vitals de l’Iran, perquè això provocaria una escalada irrefrenable, però sí que pot apuntar contra algun interès més perifèric o de menor nivell.”

El Govern de Pedro Sánchez creu que la solució passa per la creació de l’Estat palestí

També posa èmfasi que Teheran va llançar un atac “mesurat” per evitar precisament una guerra contra Israel. “L’Iran ha mesurat la intensitat de la seua represàlia perquè també sap que si ataca objectius vitals d’Israel, això significaria la guerra oberta. A més, ha estat un atac que es veia venir perquè feia dies que l’Iran ho advertia, la intel·ligència occidental l’estava avisant i Israel s’havia preparat per defensar-se, amb la Cúpula de Ferro i els seus míssils Arrow en alerta”, diu.En aquest sentit, destaca que “en la defensa davant l’atac iranià van participar avions dels EUA, la Gran Bretanya i França”, una dada que posa de manifest “l’interès de les potències occidentals a limitar els danys per contenir la possibilitat d’una escalada bèl·lica a la regió”.

La pressió internacional també està sent fonamental per frenar una resposta militar per part d’Israel, especialment l’exercida per la diplomàcia nord-americana, amb el president Joe Biden al capdavant.El missatge que han traslladat els EUA és el mateix que apuntava Sánchez Tapia: l’atac iranià no ha deixat víctimes i ha d’imposar-se la contenció. “El president va ser molt clar amb el primer ministre Netanyahu sobre l’èxit del qual van gaudir dissabte a la nit i sobre l’impacte que aquest èxit ha de tenir”, va explicar el portaveu del Consell de Seguretat Nacional, John Kirby.Dilluns, les crides a la contenció van continuar per part dels líders europeus. El ministre d’Exteriors del Regne Unit, David Cameron, va reclamar a Israel que “no respongui” a l’atac i va assenyalar que “és moment de pensar amb el cap, a més d’amb el cor”. “Entenc que hi hagi gent a Israel que en vulgui més, però el més intel·ligent és reconèixer que l’atac de l’Iran va ser un fracàs.”En la mateixa línia, el canceller alemany, Olaf Scholz, va destacar que el “gran rendiment de l’Exèrcit i de la defensa aèria israeliana” i va insistir en la contenció: “És un èxit que no s’hauria de desaprofitar. D’aquí el nostre consell de contribuir a la desescalada i no prendre represàlies.”També el titular d’Exteriors francès, Stéphane Séjourné, advocava per “desescalar” i intentar “que la regió es pacifiqui”. “Tots els missatges de la diplomàcia francesa són crides a la calma i la desescalada”, va indicar.

Per una altra banda, a Espanya, el titular d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va assenyalar que tant Espanya com la resta de potències hauran d’estar “molt pendents de la situació i fer el possible per evitar una escalada”, però va reiterar al mateix temps que la solució a la regió està en “un alto el foc a Gaza i que hi hagi pau i estabilitat a tot Pròxim Orient, cosa que passa per la creació de l’Estat palestí”.

Un nen palestí mor o és ferit cada deu minuts

El Fons de Nacions Unides per a la Infància (Unicef) va assenyalar ahir que un nen palestí mor o resulta ferit cada deu minuts a causa de l’ofensiva israeliana contra Gaza que ja s’ha saldat amb més de 33.800 morts.Així mateix, ONU Mujeres va elevar a 6.000 la xifra de mares que han mort, deixant orfes 19.000 nens.A més, l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA) va informar que “no hi ha hagut canvis significatius” en el volum d’ajuda humanitària que entra a la Franja de Gaza o en l’accés al nord de l’enclavament palestí.“Des de principis d’abril, una mitjana de 181 camions carregats amb ajuda han creuat cap a Gaza a través de l’encreuament de Kerem Shalom i l’encreuament de Raffah. Aquesta xifra continua estant molt per sota de la capacitat operativa d’ambdós encreuaments fronterers i de l’objectiu de 500 camions per dia”, va precisar en un comunicat l’agència.D’altra banda, una comissió d’investigació de Nacions Unides va acusar ahir el Govern d’Israel de bloquejar l’accés a les víctimes dels atacs perpetrats per Hamas l’octubre passat contra territori israelià per obtenir testimonis.