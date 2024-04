Chery i Ebro produiran 150.000 vehicles a l'antiga Nissan

Ebro i Chery van formalitzar ahir a la Zona Franca de Barcelona l’aliança per reactivar l’antiga fàbrica de Nissan, que ara serà coneguda com Ebro City. Totes dos empreses preveuen arribar a contractar 1.250 treballadors de l’antiga factoria i arribar a fabricar 150.000 vehicles cap al 2029. La reactivació de la fàbrica, tanmateix, serà progressiva i la primera fita serà produir 50.000 vehicles el 2027. Pel que fa als treballadors, també anirà per parts i en els “propers mesos” se’n contractaran 150. L’objectiu és garantir els llocs de treball de la borsa de reindustrialització a mesura que s’assignin les línies de producció. En conjunt, l’Ebro Factory comprendrà dos plantes, la de la Zona Franca on es va rubricar ahir l’acord i la de Montcada i Reixac, dedicada a l’estampació i soldadura de peces metàl·liques.

El conseller delegat d’Ebro, Pedro Calef, va destacar el “compromís total” entre l’empresa catalana i la xinesa per produir a Catalunya i va indicar que primer es començarà per produir unitats de la marca Omoda de Chery (primer de combustió i després elèctrics) i es continuarà a final d’any amb el primer model d’Ebro. Per la seua part, el vicepresident de Chery, Zhang Guibing, va assegurar que la planta de la capital catalana serà “una de les principals bases d’exportació” de la firma a nivell mundial. “És una cooperació estratègica entre dos països”, va indicar.La firma del pacte es va dur a terme en un acte protocol·lari que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez. El Govern espanyol va xifrar en 400 milions la inversió de l’automobilística xinesa per aterrar a la Zona Franca. Encara que no ha transcendit la xifra amb la qual les administracions públiques han donat suport a l’aterratge de Chery, una part important correspon a les diferents edicions d’ajuts del Perte Vec, el pla del Govern espanyol dissenyat per poder impulsar la indústria de l’electromobilitat.Per a Sánchez, aquest acord destaca l’aposta per la mobilitat sostenible, mentre que per a Aragonès demostra la resiliència de l’economia i el teixit industrial català.