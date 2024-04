Manel Ezquerra: «El meu fill diu que el món rural no interessa per rapejar»

«El meu fill diu que el món rural no interessa per rapejar» - E. B. D.

Creat: Actualitzat:

Quan un busca a internet “Manel Ezquerra” i “Alcarràs” el primer que surt no és vostè sinó un raper que es diu com vostè. Té a casa una veu del món rural?

El raper és el meu fill. Va estudiar a l’escola agrària i anava a ser el meu relleu. Quan la seua cançó es va fer viral continuava treballant, ja portava més d’un any. És curiós, però una vegada li vaig proposar que fes alguna cançó de defensa del món rural i em va dir que això no li interessa a ningú. Fa cançons d’amor i desamor.

He estat uns anys fora, com ha canviat Lleida?

La capital ha crescut. Ja no és tan agrària, encara que continua estant molt vinculada a aquesta activitat.

Vostè es dedica al camp?

Sí, soc avicultor. Crio guatlles, perdius i pollastrons. Com en la fruita, vam haver de créixer a base de crèdits per acabar cobrant el mateix per cada guatlla, quan a la botiga estan al doble.

Piquen més a la granja o a la política?

En política sempre passen coses, i els que hi estem ficats hem d’aguantar de tot, però no els nostres entorns. No ens hem ficat en política per a això. És lamentable que hi hagi aquests casos de lawfare. Amb l’adversari polític has d’intentar entendre’t, però alguns partits opten per una estratègia d’assetjament i demolició, de fake news i del tot s’hi val.

Vostè en els últims anys ha tingut alguns embolics. Com ha acabat això?

Darrere de tot això hi havia el meu exsoci de govern (Junts). Quan vam fer el relleu a l’alcaldia vaig notar de seguida que tenia ànsies de protagonisme. Aleshores ja portava temps patint escraches per gent afí a ells que mai no vaig denunciar; fins al dia dels fets, quan vaig passar de víctima a denunciat. Tot això s’ha arxivat, a l’ajuntament, a la Fiscalia i al jutjat, encara que han recorregut.