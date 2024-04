EUA i Israel negocien l'alto el foc amb més morts a Gaza

El president d’EUA, Joe Biden, va parlar ahir amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, sobre les “negociacions en curs” per a un alto el foc immediat a Gaza i l’alliberament d’ostatges, així com de l’obertura d’un “nou pas” al nord de la Franja aquesta mateixa setmana per a ajuda humanitària. Mentrestant, un civil palestí va morir ahir i alguns van resultar ferits en un bombardeig israelià sobre el camp de refugiats de Nuseirat.