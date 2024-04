Carles Puigdemont suspèn l'agenda per la mort de la seua mare

Carles Puigdemont va suspendre ahir la seua agenda de campanya per la mort a la matinada de la seua mare, Núria Casamajó i Ruiz. Ho va anunciar el mateix Puigdemont en una publicació a X en la qual va agrair l’“excel·lent tracte humà i professional” del personal dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina de Girona. “La mà de la meua filla ha estat també la meua i, d’alguna manera, jo també hi era present”, va subratllar, després d’afegir que tots els seus germans han pogut ser al costat de la seua mare fins al final. També va dir que la seua mare ha tingut una vida plena i que, textualment, se n’ha anat sense patir.

L’expresident tampoc no es va poder acomiadar del seu pare, Xavier Puigdemont, mort el mes de novembre del 2019, als 91 anys.Després de conèixer-se la mort de la seua mare, es van succeir les condolences i mostres de suport públiques al líder de Junts, com el cas del secretari general del partit, Jordi Turull; o candidats de la resta de partits, des del PP als comuns, passant per Esquerra o Ciutadans, entre d’altres.