Aragonès creu que tornaran les retallades si Junts governa

El president català i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, va definir el seu partit com “el de la llibertat, el treball i la reindustrialització” i va demanar el vot davant Junts, que “són els de les retallades”, i el PSC, els “menys catalanistes de la història”. Per la seua part, la cap de llista per Lleida, Marta Vilalta, va reivindicar a la capital del Segrià l’aposta pel Govern d’Aragonès “per acabar amb les retallades en drets laborals”.