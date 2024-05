Ordeig proposa rehabilitar cases per poblar municipis

“Cal posar en marxa un pla de barris per a municipis rurals que faciliti la rehabilitació d’habitatges abandonats i posar-los al mercat per garantir la repoblació”, va dir ahir a Cervera el cap de llista del PSC per Lleida per a les eleccions autonòmiques de diumenge vinent, Òscar Ordeig.

El socialista va participar en un acte polític de campanya a la capital de la Segarra en el qual va assegurar que aquesta comarca “compta amb una ubicació privilegiada, nexe entre les terres de Ponent i l’àrea de Barcelona, però li falta un govern fort que aposti decididament per les seues potencialitats i que generi oportunitats”.En aquest sentit, va fer una crida a l’atenció sobre la paradoxa que suposa la combinació de “municipis com Guissona, que registren un alt percentatge de població nouvinguda, i que fa que sigui una comarca més densament poblada, però que alhora té una gran quantitat de pobles petits que afronten un problema de despoblació en molts casos”.El programa del PSC inclou l’impuls de la sortida al mercat de fins a 200.000 habitatges dins de Parc d’Habitatge Protegit de Catalunya.Finalment, el candidat socialista va subratllar que, en cas de governar el seu partit després de les eleccions d’aquest diumenge, l’executiu “garantirà l’accés a l’habitatge a un preu digne, juntament amb altres polítiques de suport, com són els ajuts al lloguer i la rehabilitació i els incentius perquè la gent llogui els seus pisos, amb la mirada especialment posada als pobles rurals”.

Illa: “Tot el que no sigui votar PSC és votar embolic“

El líder del PSC i candidat a la Generalitat, Salvador Illa, es va mostrar ahir contrari a aconseguir la presidència mitjançant una “carambola” i va cridar la ciutadania a concentrar el vot al seu partit: “Tot el que no sigui un vot directe al PSC significa votar bloqueig, embolic, més del mateix,” va dir en un acte a Girona amb l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.