Putin ordena maniobres amb armes nuclears tàctiques a causa de les amenaces d’Occident

El president rus Vladímir Putin ha ordenat a les Forces Armades efectuar "aviat" maniobres amb armes nuclears tàctiques a causa de les "amenaces" d’Occident, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Defensa de Rússia. "Durant els exercicis es duran a terme una sèrie d’activitats (...) per a la preparació i l’ús d’armes nuclears no estratègiques", assenyala el comunicat castrense.

Aquestes maniobres amb míssils, en les quals participarà tant l’aviació com l’Armada, seran efectuades per les forces del Districte Militar Sud, que limita amb Ucraïna. A més, afegeix la nota, els exercicis busquen "millorar el nivell de preparació de les forces nuclears no estratègiques a l’hora de realitzar missions de combat".

L’Exèrcit rus es proposa "garantir de manera incondicional la integritat territorial i la sobirania de l’Estat rus en resposta a les declaracions provocadores i les amenaces de certs dirigents occidentals contra la Federació Russa".

Sobre això, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha assegurat aquest dilluns en la seua roda de premsa telefònica diària que els exercicis són una resposta a les afirmacions del president francès, Emmanuel Macron, i d’altres alts funcionaris britànics.

"Ells van parlar sobre la disposició i fins i tot intenció d’enviar contingents militars a Ucraïna, és a dir, posar els soldats de l’OTAN davant els militars russos. Aquesta és una nova espiral d’escalada de la tensió. No té precedents i exigeix una especial atenció i mesures especials", ha dit.

En declaracions a "The Economist", Macron va tornar a insistir fa uns dies que no descarta l’enviament de tropes de l’OTAN a territori ucraïnès.

Diversos alts funcionaris russos han suggerit el possible ús d’armes nuclears tàctiques en territori ucraïnès, mentre s’han oposat al possible emplaçament de l’esmentat tipus d’armament per part dels EUA al Regne Unit.

A més, Putin va aprovar en el seu moment el desplegament d’armes nuclears tàctiques a Bielorússia, país des del territori del qual les tropes russes van entrar a Ucraïna en els primers dies de l’actual guerra.

Aquestes maniobres tenen lloc en vigília de la investidura per a un cinquè mandat en el Kremlin de Putin, que ha incrementat en l’última dècada la despesa en la modernització de la triada nuclear russa -míssils intercontinentals, submarins atòmics i aviació estratègica- per mantenir la paritat amb els EUA.

El febrer passat, en resposta a suposats plans de l’OTAN de desplegar tropes a Ucraïna, Putin va destacar que les forces estratègiques nuclears russes es troben "en plena disposició de combat". Rússia va revocar l’any passat la ratificació del Tractat de Prohibició Completa dels Assajos Nuclears (CTBT), encara que manté en vigor la moratòria mentre els EUA no realitzin proves d’aquest tipus.